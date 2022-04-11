Канцлер Австрії про переговори з Путіним: Нічого позитивного

За результатами зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним у понеділок, 11 квітня канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) назвав переговори в російському Ново-Огарьові, які тривали понад годину, "дуже прямими та жорсткими".

"У мене відсутнє оптимістичне враження після розмови з президентом Путіним.. Очевидно, що наступ (на сході України. - Ред.) готується в серйозних масштабах", - заявив канцлер Австрії.

Як зазначили у Відні, найважливішим посланням Негаммера президенту Росії було те, що ця війна має припинитися, тому що у ній програють обидві сторони. Крім того, у ході розмови він заявив, що всі відповідальні за воєнні злочини в українському місті Буча та в інших місцях будуть "притягнуті до відповідальності". Канцлер закликав відкрити гуманітарні коридори, щоб мирні жителі, які потрапили в атаку в містах, могли отримати доступ до всього необхідного.

Негаммер також дав зрозуміти, що "поки в Україні гинуть люди", санкції проти Росії залишатимуться в силі та посилюватимуться.

За даними австрійських ЗМІ, під час зустрічі на прохання Негаммера не було ні рукостискань, ні спільних фотографій - аби не допустити використання таких матеріалів в пропагандистських цілях.

У Кремлі переговори вирішили не коментувати. Негаммер став першим главою уряду країни ЄС, який поїхав до Путіна після вторгнення Росії до України 24 лютого. Він назвав поїздку до Москви своїм обов'язком використати всі можливості для припинення насильства в Україні. Напередодні, 9 квітня, Негаммер був із візитом в Києві, де за результатами зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським засудив війну РФ та пообіцяв політичну та гуманітарну підтримку.