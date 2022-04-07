У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом

У НАТО очікують великої битви за Донбас найближчим часом. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі у четвер, 7 квітня, повідомляє кореспондент DW.

Виведення Росією своїх військ з північних областей України - це не відступ, а перегрупування сил, які перекидають на схід, переконаний Столтенберг. "Ми очікуємо великої битви на Донбасі, великого російського наступу. І це причина, чому держави НАТО сьогодні вказали на нагальність надання Україні більшої підтримки", - зазначив він.

За словами генсека, найпростішим способом припинити війну було би рішення президента Росії Володимира Путіна вивести війська з України та серйозно долучитися до переговорів. "Але ми повинні бути реалістами. У нас нема ознак того, що президент Путін змінив його основну ціль - контроль над Україною та здобуття значних перемог на полі бою", - додав Столтенберг.

Кулеба: Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також взяв участь у засіданні в Брюсселі, також заявив, що Росія відвела війська від Києва, бо потребує більше сил для наступу на Донбас. "Битва за Донбас іде прямо зараз. Вона не досягла свого максимального масштабу", - зауважив він.

"На жаль, слід очікувати більшого. Мені шкода це говорити, але це правда - битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими операціями, маневрами та залученням тисяч танків, бойових броньованих машин, літаків, артилерії. З огляду на ту підготовку Росії, яку ми бачимо, це не буде локальна операція", - розповів Кулеба і додав: "Росія має свій план, ми маємо свій. Підсумок битви вирішуватиметься на полі бою".

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