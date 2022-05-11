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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "битва за Донбас".
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Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Німеччина виділяє понад мільярд євро Україні на купівлю зброї. Однак у Києві розчаровані тим, що не можуть отримати тяжких озброєнь із ФРН. У Бундесвері пояснили, що бронетехніка необхідна самим німцям. Шольц під ударом - суперечка довкола цього загрожує розколом в уряді ФРН.