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Битва за Донбас

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "битва за Донбас".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.

Футболісти "Шахтаря Донецьк" про війну в Україні (21.04.2022) 21.04.2022

Футбольний клуб "Шахтар Донецьк" змушений тікати від війни уже вдруге. Футболісти змогли виїхати з країни на початку квітня за спеціальним дозволом. Свою місію бачать у тому, щоб привертати увагу світу до війни в Україні. 
Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022)

Гроші замість зброї? Чому Німеччина не дає Україні бронетехніку (21.04.2022) 21.04.2022

Німеччина виділяє понад мільярд євро Україні на купівлю зброї. Однак у Києві розчаровані тим, що не можуть отримати тяжких озброєнь із ФРН. У Бундесвері пояснили, що бронетехніка необхідна самим німцям. Шольц під ударом - суперечка довкола цього загрожує розколом в уряді ФРН.

Як розгортатиметься битва за Донбас: оцінка західних військових експертів (20.04.2022) 20.04.2022

Битва за Донбас почалася. Як розгортатиметься наступ? І скільки ще битиметься "серце війни" Маріуполь? DW зібрала думки західних військових експертів.

Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни

Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни 20.04.2022

Росія почала наступ на Донбасі, сконцентрувавши у цьому регіоні значні сили. Про сценарії битви та її вплив на перебіг війни DW поговорила з німецьким військовим експертом.
Міноборони: Відновлення наступу на Київ залежатиме від результатів боїв на Сході

Міноборони: Відновлення наступу на Київ залежатиме від результатів боїв на Сході 11.04.2022

Як вважають в оборонному відомстві України, результати боїв на Донбасі вплинуть на рішення Кремля щодо відновлення спроби наступу на столицю.

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом 07.04.2022

Найближчим часом Росія почне великий наступ на Донбас. Такий прогноз озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що ця битва нагадуватиме бої Другої світової війни.