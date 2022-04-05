НАТО очікує вирішального наступу РФ на сході та півдні України

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) очікує посилення наступу Росії на сході та півдні України найближчими тижнями з метою захоплення всього Донбасу та створення сухопутного коридору до анексованого Криму. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у вівторок, 5 квітня.

"Збройні сили України чинять запеклий опір. Відвойовують території у російських загарбників, змушуючи Росію змінити свої військові плани. Але Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні", - зазначив Столтенберг.

За його словами, Альянс спостерігає значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів, аби сфокусуватися на сході України. "Отже, це вирішальний етап війни", - додав Столтенберг.

Допомога Україні від НАТО

Генсек НАТО наголосив, що союзники налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, у тому числі протитанкову зброю, системи протиповітряної оборони та інше обладнання.

Читайте також: Словацький генерал: Ми ще побачимо сюрпризи України на полі бою

Також, за словами Столтенберга, НАТО збільшить гуманітарну і фінансову допомогу, а також допомогу у сфері кібербезпеки. "Крім того, надаватиме обладнання для захисту України від хімічних та біологічних загроз. Я сподіваюся, що ми також зробимо більше для інших партнерів НАТО, які вразливі до російської загрози", - зазначив він.

Зустріч міністрів НАТО

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться цього тижня (6-7 квітня 2022 року) у Брюсселі, аби обговорити війну Росії проти України.

За словами Столтенберга, у четвер, 7 квітня, до зустрічі приєднається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Він інформуватиме нас про останні події, зокрема про переговори Києва з Москвою", - зазначив генсек.

Крім того, у зустрічі візьму участь Фінляндія, Швеція, Грузія, Європейський Союз, а також азіатсько-тихоокеанські партнери НАТО: Австралія, Японія, Нова Зеландія та Республіка Корея. "Ця криза (війна Росії проти України - Ред.) має глобальні наслідки, які стосуються всіх. Ми бачимо, що Китай не бажає засуджувати агресію Росії, і приєднався до Москви в питанні права націй обирати свій власний шлях. У той час, коли авторитарні сили тиснуть на заснований на правилах міжнародний порядок, для демократій ще важливіше бути разом і захищати наші цінності", - наголосив Столтенберг.

Також на зустрічі члени Альянсу обговорять роботу над новою Стратегічною концепцією НАТО. "У ній розглядатимуться наслідки агресивних дій Росії та наші майбутні відносини з Москвою", - зазначив Столтенберг.