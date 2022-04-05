НАТО очікує вирішального наступу РФ на сході та півдні України

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На думку генсека НАТО Столтенберга, Росія найближчими тижнями посилить наступ на сході та півдні України. Це буде "вирішальним етапом війни", наголосив він.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) очікує посилення наступу Росії на сході та півдні України найближчими тижнями з метою захоплення всього Донбасу та створення сухопутного коридору до анексованого Криму. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у вівторок, 5 квітня.
"Збройні сили України чинять запеклий опір. Відвойовують території у російських загарбників, змушуючи Росію змінити свої військові плани. Але Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні", - зазначив Столтенберг.
За його словами, Альянс спостерігає значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів, аби сфокусуватися на сході України. "Отже, це вирішальний етап війни", - додав Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що союзники налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, у тому числі протитанкову зброю, системи протиповітряної оборони та інше обладнання.
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Також, за словами Столтенберга, НАТО збільшить гуманітарну і фінансову допомогу, а також допомогу у сфері кібербезпеки. "Крім того, надаватиме обладнання для захисту України від хімічних та біологічних загроз. Я сподіваюся, що ми також зробимо більше для інших партнерів НАТО, які вразливі до російської загрози", - зазначив він.
Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться цього тижня (6-7 квітня 2022 року) у Брюсселі, аби обговорити війну Росії проти України.
За словами Столтенберга, у четвер, 7 квітня, до зустрічі приєднається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Він інформуватиме нас про останні події, зокрема про переговори Києва з Москвою", - зазначив генсек.
Крім того, у зустрічі візьму участь Фінляндія, Швеція, Грузія, Європейський Союз, а також азіатсько-тихоокеанські партнери НАТО: Австралія, Японія, Нова Зеландія та Республіка Корея. "Ця криза (війна Росії проти України - Ред.) має глобальні наслідки, які стосуються всіх. Ми бачимо, що Китай не бажає засуджувати агресію Росії, і приєднався до Москви в питанні права націй обирати свій власний шлях. У той час, коли авторитарні сили тиснуть на заснований на правилах міжнародний порядок, для демократій ще важливіше бути разом і захищати наші цінності", - наголосив Столтенберг.
Також на зустрічі члени Альянсу обговорять роботу над новою Стратегічною концепцією НАТО. "У ній розглядатимуться наслідки агресивних дій Росії та наші майбутні відносини з Москвою", - зазначив Столтенберг.