Німеччина готує військову допомогу Україні на 300 мільйонів євро

Німеччина у зв'язку з вторгненням Росії в Україну планує надати Києву військову допомогу на суму 300 мільйонів євро. Про це у середу, 30 березня, повідомило видання Süddeutsche Zeitung.

Йдеться не про озброєння та спорядження з арсеналу Бундесвера, а про продукцію, якою швидко може забезпечити німецька військова промисловість. Джерело в уряді підтвердило цю інформацію агенції Reuters.

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ФРН надасть 200 видів товарів військового призначення

За інформацією Süddeutsche Zeitung, ФРН планує відправити в Україну близько 200 видів товарів військового призначення, у тому числі 2650 протитанкових гранатометів "Матадор" та 18 розвідувальних дронів, які Німеччина зможе надати Києву вже зараз.

До того ж, ФРН передасть Україні міномети, автоматичні гармати, три тисячі приладів нічного бачення, тисячі бронежилетів та військових шоломів.

Плануються поставки радарів наземного спостереження та систем спостереження за повітряним простором, а також броньованих та неброньованих транспортних засобів.

Німецький Бундесвер вже надав Києву протитанкові та зенітні ракети із запасів армії колишньої НДР. Втім тепер влада Німеччини звернулася до підприємств оборонної промисловості, оскільки Бундесвер не готовий віддати ще більше зброї, зазначає Reuters.