 Німеччина готує військову допомогу Україні на 300 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина готує військову допомогу Україні на 300 мільйонів євро

Німеччина надасть Україні протитанкові гранатомети, міномети, розвідувальні дрони та інше озброєння, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Гранатомет Панцерфауст

Гранатомет "Панцерфауст"

Німеччина у зв'язку з вторгненням Росії в Україну планує надати Києву військову допомогу на суму 300 мільйонів євро. Про це у середу, 30 березня, повідомило видання Süddeutsche Zeitung.

Йдеться не про озброєння та спорядження з арсеналу Бундесвера, а про продукцію, якою швидко може забезпечити німецька військова промисловість. Джерело в уряді підтвердило цю інформацію агенції Reuters.

Читайте також: ФРН розглядає створення протиракетного щита для захисту від РФ

ФРН надасть 200 видів товарів військового призначення

За інформацією Süddeutsche Zeitung, ФРН планує відправити в Україну близько 200 видів товарів військового призначення, у тому числі 2650 протитанкових гранатометів "Матадор" та 18 розвідувальних дронів, які Німеччина зможе надати Києву вже зараз.

До того ж, ФРН передасть Україні міномети, автоматичні гармати, три тисячі приладів нічного бачення, тисячі бронежилетів та військових шоломів.

Плануються поставки радарів наземного спостереження та систем спостереження за повітряним простором, а також броньованих та неброньованих транспортних засобів.

Німецький Бундесвер вже надав Києву протитанкові та зенітні ракети із запасів армії колишньої НДР. Втім тепер влада Німеччини звернулася до підприємств оборонної промисловості, оскільки Бундесвер не готовий віддати ще більше зброї, зазначає Reuters. 

Дивитись відео 05:00

"Кривавий пат": військові експерти про тактику Росії в Україні (23.03.2022)

Реклама

Докладно

Російський військовий на захопленій українській ЧАЕС

РФ руйнує довкілля війною

Українські екологи називають екологічні злочини внаслідок війни РФ проти України безпрецедентними.  

Німеччина не платитиме за російський газ рублями

Берлін: ФРН оплачуватиме російський газ у євро чи доларах

Всупереч вимогам Путіна, німецькі компанії, як і раніше, здійснюватимуть платежі в євро, кажуть у Берліні.  