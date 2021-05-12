ФРН розглядає створення протиракетного щита для захисту від РФ

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив, що на тлі загрози Росії уряд ФРН обговорює можливість розміщення в країні системи ПРО за прикладом Ізраїлю.
Німеччина розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони для захисту від потенційного нападу Росії, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Це, безумовно, одне з питань, які ми обговорюємо, і не без причини", - відповів він в ефірі німецького телеканалу ARD у неділю, 27 березня, на питання про те, чи може в країні бути розміщено систему ПРО на кшталт ізраїльського "Залізного купола".
Читайте хроніку війни в Україні за 28 березня
"Ми всі маємо розуміти, що у нас є сусід, який готовий застосувати силу для просування своїх інтересів. Тому ми маємо всі разом стати настільки сильними, щоб цього не сталося", - пояснив глава німецького уряду. Шольц не став вдаватися до подробиць: "Я вирішив поки що не розкривати деталі плану, який ще не завершений".
Раніше газета Bild am Sonntag повідомила, що можливість створення протиракетного щита, що охоплює всю територію Німеччини, обговорювалася під час консультацій між Шольцем і генеральним інспектором Бундесверу Ебергардом Цорном (Eberhard Zorn) щодо використання спеціального фонду для збройних сил ФРН обсягом у 100 мільйонів євро. Зокрема, йшлося про купівлю в Ізраїлю системи протиракетної оборони Arrow 3. За даними видання, систему, яка коштуватиме Німеччині два мільярди євро, може бути розгорнуто в 2025 році.
Читайте також: Німецька зброя прибуде в Україну
Те, що Берлін вивчає можливість такої покупки, підтвердила і голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) з Вільної демократичної партії, що входить до правлячої коаліції. "З огляду на загрозливу ситуацію та різні системи озброєнь, які є у Росії, необхідно, звичайно, це питання розглянути", - сказала вона газеті Die Welt.
21 березня, звертаючись до ізраїльського парламенту та народу, президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні з системою протиракетної оборони.