Переговори України та Росії пройдуть 29-30 березня в Туреччині

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину неділі, 27 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 00.00 (час київський).

Переговори у Туреччині

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Черговий раунд переговорів Україна-РФ стартує у вівторок, 29 березня, у Туреччині, повідомив голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія.

"Ми поки що перебуваємо в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація - Ред.) теж вилетіли півгодини тому, теж прибудуть десь близько 21-ої, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10-ої ранку стартуємо в переговорах", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За даними УП, переговори відбудуться у Стамбулі та триватимуть 29 і 30 березня.

Напередодні Арахамія повідомив, що 27 березня "на черговому раунді переговорів за допомогою відео було ухвалено рішення провести наступний живий раунд між двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня".

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На Харківщині застосували касетні боєприпаси

За минулу добу російські війська нанесли 59 артилерійських та мінометних обстрілів по Харківщині. Про це повідомив 28 березня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зокрема, обстріли зафіксували в районах Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуєва, Дергачів.

"Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ (реактивні системи залпового вогню - Ред.), у тому числі з типу "Смерч", це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси", - повідомив чиновник.

За його словами, Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. "Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії. Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі", - йдеться у повідомленні.

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Турецька компанія Baykar Makina, що створила відомий безпілотний літальний апарат Bayraktar, представила новий прототип бойового БПЛА. Цей безпілотник отримав назву Kızılelma та буде оснащений українськими двигунами, які Baykar Makina ще у листопаді 2021 року замовила у державного підприємства "Івченко-Прогрес". Він здатний розвивати швидкість до 800 км/год та нести вантаж вагою до 1500 кілограмів.

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Через бойові дії поблизу Києва пошкоджено дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків у житлових масивах Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні Гори та Пуща-Водиця, повідомляє Київська державна військова адміністрація (КМВА). Загалом без світла залишилися близько 82 тисяч абонентів, яких 26 березня вже відключали через обстріли.

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У Маріуполі, який з 1 березня перебуває в блокаді та фактично повністю зруйнований невпинними обстрілами з боку російських окупантів, залишається близько 160 тисяч жителів, повідомив мер міста Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону. За його словами, у Маріуполі "неможливо сьогодні жити, бо немає взагалі, від слова, нічого: ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку". Бойченко зазначив, що сьогодні головна місія влади - домогтися повної евакуації мешканців Маріуполя з практично повністю зруйнованого міста. Він також наголосив, що вважає терористами та фашистами російських військових. "Це справжні злочинці, котрі не хотіли нічого й ніколи, вони хотіли нас знищити як націю", - долав Бойченко.

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У понеділок гуманітарні коридори для евакуації мирного населення з населених пунктів, розташованих у зоні бойових дій, не відкриватимуться, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому з міркувань безпеки громадян сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - написала Верещук у своєму Telegram-каналі.

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Туреччина може стати однією з країн, яка надасть Україні гарантії безпеки в рамках можливого договору з Росією, повідомив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква. "Туреччина є серед країн, які можуть стати гарантами нашої безпеки у майбутньому", - сказав він у понеділок перед початком переговорів між представниками Україні і РФ, які відбудуться у Туреччині, повідомляє Reuters.

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У 13 областях усі школи організували освітній процес за дистанційною формою навчання, а у двох областях навчання призупинено, повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. Міністр повідомив, що за тиждень кількість тимчасово переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячі учнів.

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Кількість країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку зі злочинами Росії в Україні, зросла до 42, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська. Він нагадав, що у разі визнання цим судом воєнних злочинів російських військ причетних до них можуть затримати в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію МКС. "Усі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже проводиться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви та підтримали таке розслідування МКС. Ті особи, яких суд визнає винними, зрештою отримають покарання у вигляді, наприклад, тривалого позбавлення волі", - цитує Малюську міністерство юстиції України на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

Щонайменше 143 дитини загинули через російську агресію

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143 дитини загинуло та 216 поранено за час російського вторгнення, повідомляє у понеділок Офіс генерального прокурора України (ОГПУ). У пресслужбі наголошують, що ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів. У ОГПУ також наводять дані про конкретні випадки смертей та поранень.

Так, в Херсонській області в лікарні помер 15-річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу. Також минулої доби військовий транспортний засіб РФ здійснив наїзд на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні. 27 березня через обстріл поранені щонайменше двоє дітей на Луганщині та одна на Київщині.

27 березня військовослужбовці РФ обстріляли села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло три дитини, одна поранена. Також повідомляється про обстріл авто родини на Харківщині. Загинули двоє дорослих та 3-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 733 заклади освіти. 74 з них зруйновано повністю.

++08.51++

У Києві залишки збитої ракети у ніч на 28 березня спричинили займання на території приватної садиби у Дарницькому районі, повідомляє ДСНС України. Пожежу загасили, постраждалих немає.

++08.10++

Російські сили намагаються прорвати оборону Києва з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Українська сторона стримує противника, вказано в повідомленні.

На Волинському та Сіверському напрямках продовжуються оборонні операції, ведеться стримування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя. На Авдіївському напрямку українці відбивають штурмові дії в районі населеного пункту Верхньоторецьке. Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка (Харківська область).

"На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Донецькому та Луганському напрямках військові за добу відбили п'ять атак. За даними України, знищено два російські танки, бойову машину піхоти, автомобіль, чотири літаки, вертоліт, два БПЛА різних типів та два крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил України також нанесла удари по цілях окупантів, ідеться у повідомленні.

++07.31++

Лікарні та установи сфери охорони здоров'я України отримали 590 станцій супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX. У них буде доступ до інтернету в зонах активних бойових дій, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Зазначається, що завдяки терміналам Starlink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв'язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.

"Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок", - наголосили в відомстві.

++07:05++

Російські вояки залишили місто Славутич Київської області, повідомив мер міста Юрій Фомічев у відеозверненні, опублікованому у Facebook. "Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це та виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає", - сказав Фомічев. Він зазначив, що Славутич "живе під українським прапором та за українськими законами". Російські солдати увійшли до Славутича 27 березня.

++06:46++

"Оскара" за найкращий фільм отримала комедійно-драматична стрічка CODA режисерки Шани Хейдер. Премію Американської кіноакадемії у номінації "найкраща акторка" отримала Джесіка Честейн за фільм "Очі Теммі Фей". У номінації "найкращий актор" переміг Вілл Сміт за роль у драмі "Король Річард". Врученню "Оскарів" передувала хвилина мовчання в пам'ять про жертв російської агресії в Україні. Низка акторів висловилися на підтримку України або долучилися до збору пожертв.

++06:27++

Німеччина почала приймати на лікування тяжкопоранених з України. Про це розповів Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "Це люди, які потребують дуже інтенсивної терапії", - заявив він, не уточнивши, чи йдеться про військовослужбовців чи мирне населення. За словами Лаутербаха, фінансування на цю мету вже отримано. "Німеччина не лише постачає зброю. Кожен допомагає, де може", - додав міністр.

++05:44++

Перед хвилиною мовчання уродженка Чернівців акторка Міла Куніс поділилася з присутніми своїми переживаннями щодо війни в Україні. "Останні глобальні події залишили багатьох з нас з почуттям спустошеності. Тепер, коли ви бачите силу і гідність людей, які зіштовхнулися з такими руйнуваннями, їхня стійкість не може залишити байдужим. Не можна не поважати тих хто знаходить у собі сили продовжувати боротьбу з неймовірною темрявою", - сказала Куніс, анонсуючи оголошення номінантів на найкращу пісню до фільму.

38-річна Міла Куніс переїхала до США з Чернівців, коли їй було сім років. З початку війни України з Росією акторка активно взялася шукати гроші для допомоги постраждалим українцям.

++04:56++

На церемонії вручення "Оскарів" у Лос-Анджелесі вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України. Присутні таким чином також висловили підтримку Україні, яка нині переживає вторгнення і війну, розв'язану проти неї під надуманим приводом".

++04:35++

Нещодавнє знищення українськими вояками великого десантного корабля "Саратов", імовірно, спричинить у ВМФ Росії сумніви щодо можливості діяти поблизу берегів України. Таку оцінку британської розвідки оприлюднило у Twitter Міністерство оборони Великобританії. "Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підважить впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості до узбережжя України у майбутньому", - зазначають у міноборони Великобританії.

У британській розвідці також зазначають, що Росія продовжує тримати блокаду чорноморського узбережжя України, ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі.





++04:16++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що президент Росії Володимир Путін досяг прямо протилежного тому, чого хотів. Путін думав, що російським військам будуть раді в Україні, зазначив глава німецького уряду в ефірі німецького телеканалу ARD. "Насправді ж, вся Україна згуртувалася як нація", - наголосив він, маючи на увазі опір українців російському вторгненню. Дії Путіна, на думку Шольца, також призвели до того, що НАТО посилило захист свого східного флангу.

++03:44++

У США проходить 94-та церемонія вручення головної кінопремії року "Оскар".

"Це дуже, дуже дивно бути тут у смокінгах, знаючи що відбувається в Україні", - сказав під час відкриття церемонії у Лос-Анджелесі продюсер Еміль Шерман. Його фільм "Влада пса" ("Power of the Dog") - один з фаворитів на нагороди цього року. "Нині непростий час, коли намагаєшся впоратися із тим, що відбувається у тій частині світу, і водночас як ніби нічого і немає, святкуєш досягнення всіх тих, хто зробив цей фільм і всі ті фільми, які сьогодні тут представлені", - зазначив продюсер, слова якого наводить Reuters.

Однією з ведучих церемонії є Міла Куніс, яка є уродженкою України. Актор Джейсон Момоа привернув увагу хусткою на костюмі у кольорах українського прапора. Момоа - в епіцентрі уваги цьогорічної церемонії. Він виконує одну з головних ролей у фільмі "Дюна", який є одним з фаворитів на "золоті статуетки" цього року. Привернули увагу до війни в Україні і акторки Юн Ючжун та Джеймі Лі Кертіс, які почепили на сукні блакитні стрічки з написом "з біженцями".

++02:57++

У неділю ввечері музиканти з усього світу висловили протест проти війни, розв'язаної Росією в Україні, та продемонстрували солідарність з українським народом, взявши участь у стрімінговому благодійному концерті та телемарафоні зі збору пожертв на користь України. Захід під гаслом Save Ukraine - #StopWar, який також транслювався на Youtube, був проведений у Варшаві на телеканалі TVP. Серед його учасників - британські музиканти Fatboy Slim та Стінг, португальський виконавець Салвадор Собрал, який переміг на Євробаченні 2017 року в Києві, переможці Євробачення з України Джамала (2016) та Руслана (2004). У прямому ефірі в студії виступила семирічна Амелія з України, яка стала всесвітньо відомою після виконання пісень у підвалі одного з будинків київського району Оболонь, де дівчина з родиною переховувалася від російських ударів. Гроші, зібрані під час акції, призначені для фінансування розміщення біженців, а також для забезпечення їх продуктами харчування, одягом та медикаментами.

++02:31++

"На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми", - йдеться у зведенні українського Генштабу за підсумками неділі, 27 березня. Російські підрозділи намагаються здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки, зазначається у повідомленні. "Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію Російської Федерації", - зазначено звіті.

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що російські збройні сили продовжують завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. "У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії", - йдеться у зведенні.

Запеклі бої на Донбасі

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь. "Успіху не має", - констатує український Генштаб. За оперативними даними, росіяни здійснювали артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски. "Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зазначено у зведенні. Вказується також на те, що на Поліському і Сіверському напрямках противник активних наступальних дій 27 березня не проводив.

++01:53++

Як повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у своєму "Телеграм"-каналі, ракета, якою ввечері 27 березня було завдано удару по нафтобазі у Луцьку, була запущена з території Білорусі. "Про ракетний удар на Волині. Крилата ракета була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними, інформації про жертв немає", - зазначив Погуляйко.

++01:32++

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини фіксує щотижня сотні антиросійських або антиукраїнських правопорушень. "Вчиняються як антиросійські, так і антиукраїнські напади на громадян відповідного походження", - зазначив президент відомства Гольгер Мюнх (Holger Münch) в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland. За його словами, щотижня фіксуються близько 200 правопорушень, більшість з яких мають антиросійський характер. Йдеться про образи, погрози і подекуди навіть фізичне насильство. "Фіксуємо випадки псування майна, зокрема написи фарбою з відповідним змістом", - наводить слова Мюнха інформагенція dpa.



++01:17++

Дедалі більше урядів федеральних земель Німеччини заявляють про кримінальне переслідування людей, які демонструють символ "Z" на знак схвалення російської війни проти України. Слідом за Баварією і Нижньою Саксонією про неприйняття російського символу заявляють урядовці у Берліні. "Якщо при використанні білої "Z" у тому вигляді, як цією літерою позначають російські військові машини, буде очевидний контекст війни, це означатиме підтримку цього нападу. Це було би кримінальним злочином, ми би негайно втрутились", - заявила сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, яке вийде друком у понеділок, 28 березня.

Російський танк в Україні з позначкою Z

Заборона використання символу "Z" знайшла також підтримку більшості партій, представлених у Ландтазі Північного Рейну - Вестфалії – фракцій ХДС, ВЛП і СДПН. Земельний міністр з питань допомоги біженцям Йоахім Штамп (Joachim Stamp) висловився за відповідне рішення на загальнонімецькому рівні. "Z - це символ путінського фашизму. Він має бути заборонений на всій території Німеччини", - зазначив політик на своїй сторінці у Twitter.