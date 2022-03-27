Росія застосувала касетні боєприпаси на Донеччині - МВС

Російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси, завдавши удару по житловому району міста Красногорівка Донецької області, повідомляє в неділю, 27 березня, Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору", - йдеться у повідомленні відомства.

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Поліція оточила район, який піддався удару. Зараз там працюють вибухотехніки поліції та ДСНС.

У МВС попереджають, що "час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно" та закликають мешканців міста не наближатися до боєприпасів.

ООН фіксує використання Росією касетних бомб

Нагадаємо, раніше ООН зафіксувала використання таких боєприпасів 24 лютого у центральній міській лікарні у Вугледарі Донецької області, в результаті чого загинули четверо цивільних, ще 10 отримали поранення. Ще один випадок використання касетних бомб ООН зафіксувала у кількох районах Харкова. Тоді загинули дев'ять мирних жителів, 37 отримали поранення.

Касетні бомби не є високочастотною зброєю та у разі застосування у житлових районах міста можуть призводити до значних втрат серед населення. Цей вид озброєння було заборонено Дублінською конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року. Росія конвенцію не підписувала.