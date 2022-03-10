ООН має докази використання Росією касетних бомб в Україні

ООН має докази неодноразового використання Росією касетних бомб у війні в Україні. Про це у п'ятницю, 11 березня, повідомила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Троссел. "Ми отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах", - цитує її інформагенція AFP.

Зокрема, ООН зафіксував використання таких боєприпасів 24 лютого у центральній міській лікарні у Вугледарі Донецької області, в результаті чого загинули четверо цивільних, ще 10 отримали поранення. Ще один випадок використання касетних бомб ООН зафіксувала у кількох районах Харкова. В результаті них загинули дев'ять мирних жителів, 37 отримали поранення. "У зв’язку з тим, що вони уражають велику територію, використання касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, які регулюють ведення бойових дій", - заявила Троссел.

Читайте також: Евакуацію мирних жителів з Ізюма зірвано

ООН: Дії Росії можуть бути воєнними злочинами

Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 29 атак російських військових на заклади охорони здоров'я в Україні. Внаслідок них загинули 12 людей, в тому числі двоє медичних працівників, ще 34 людини були поранені. В ООН засудили такі напади на цивільне населення та інфраструктуру. "Ми нагадуємо російській владі, що прямі напади на цивільне населення та цивільні об’єкти, а також так звані бомбардування міст і сіл та інші форми невибіркових нападів, заборонені міжнародним правом і можуть бути визначені воєнними злочинами", - заявила Елізабет Троссел.

Окрім того, в ООН заявили про серйозну стурбованість через зростання кількості загиблих внаслідок війни, яку розв'язала Росія в Україні. Організація зафіксувала 564 вбитих і 982 поранених цивільних, хоча і визнає, що фактичні цифри "значно вищі".

За даними ООН, територію України внаслідок бойових дій були змушені покинути понад 2,5 мільйона людей.

Читайте також: Київ - особливості харчових закупів під час війни

Дивитись відео 02:05 Друга облога за життя: в дитинстві - Ленінград, на старості - Харків (11.03.2022)