 ООН має докази використання Росією касетних бомб в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН має докази використання Росією касетних бомб в Україні

В ООН зафіксували два випадки використання військами РФ касетних бомб у війні в населених пунктах України, що несумісно з міжнародним гуманітарним правом. Внаслідок цього загинули 13 людей.

В ООН зафіксували використання Росією касетних бомб у Харкові

В ООН зафіксували використання Росією касетних бомб у Харкові

ООН має докази неодноразового використання Росією касетних бомб у війні в Україні. Про це у п'ятницю, 11 березня, повідомила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Троссел. "Ми отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах", - цитує її інформагенція AFP.

Зокрема, ООН зафіксував використання таких боєприпасів 24 лютого у центральній міській лікарні у Вугледарі Донецької області, в результаті чого загинули четверо цивільних, ще 10 отримали поранення. Ще один випадок використання касетних бомб ООН зафіксувала у кількох районах Харкова. В результаті них загинули дев'ять мирних жителів, 37 отримали поранення. "У зв’язку з тим, що вони уражають велику територію, використання касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, які регулюють ведення бойових дій", - заявила Троссел.

Читайте також: Евакуацію мирних жителів з Ізюма зірвано 

ООН: Дії Росії можуть бути воєнними злочинами

Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 29 атак російських військових на заклади охорони здоров'я в Україні. Внаслідок них загинули 12 людей, в тому числі двоє медичних працівників, ще 34 людини були поранені. В ООН засудили такі напади на цивільне населення та інфраструктуру. "Ми нагадуємо російській владі, що прямі напади на цивільне населення та цивільні об’єкти, а також так звані бомбардування міст і сіл та інші форми невибіркових нападів, заборонені міжнародним правом і можуть бути визначені воєнними злочинами", - заявила Елізабет Троссел.

Окрім того, в ООН заявили про серйозну стурбованість через зростання кількості загиблих внаслідок війни, яку розв'язала Росія в Україні. Організація зафіксувала 564 вбитих і 982 поранених цивільних, хоча і визнає, що фактичні цифри "значно вищі".

За даними ООН, територію України внаслідок бойових дій були змушені покинути понад 2,5 мільйона людей.

Читайте також: Київ - особливості харчових закупів під час війни

Дивитись відео 02:05

Друга облога за життя: в дитинстві - Ленінград, на старості - Харків (11.03.2022)

  • Бейрут, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Розпочався третій тиждень війни. Харків, Ірпінь, Буча опинилися на шляху виконання наказу, що його віддав Путін, і зазнали жорстоких бомбардувань та обстрілів. 9 березня у Маріуполі бомба влучила у міський пологовий будинок. Страшні побоювання стають реальністю. Цей знімок зроблено у Бейруті біля посольства РФ у Лівані.

  • Маріуполь, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Повідомлення про бомбардування пологового будинку викликали шок у всьому світі. "Те, що Росія робить у Маріуполі, навіть не геноцид", - заявив DW радник мера міста Петро Андрющенко. "Людство ще не винайшло визначення для звірств, які коїть Росія у Маріуполі. Якщо це не зупинити, це пошириться далі".

  • Маріуполь, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    За інформацією української влади, в результаті повітряної атаки постраждали 17 людей. Даних про загиблих спочатку не було. Вранці 10 березня в Маріуполі повідомили, що внаслідок обстрілу пологового будинку загинули троє людей, зокрема одна дитина.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Евакуація зі зруйнованого пологового будинку у Маріуполі. Місто оточене, відрізане від допомоги, води та світла немає. До початку війни в Маріуполі мешкало близько 430 тисяч людей.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Останній на сьогодні кадр із Маріуполя. За даними ООН на 8 березня, за час воєнних дій в Україні зареєстровано 1424 постраждалих мирних жителів, серед них - 516 загиблих, у тому числі 37 дітей. 908 людей отримали поранення. Реальна ситуація, ймовірно, гірша, оскільки отримання та збирання такої інформації під час бойових дій ускладнене.

  • Київ, 10 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    "Авіабомба на пологовий будинок - це остаточний доказ, доказ того, що відбувається геноцид українців, - заявив президент Зеленський. "Дитяча лікарня, пологовий будинок. Чим вони загрожували Російській Федерації? Що це за країна така <...>, яка боїться лікарень, боїться пологових будинків та знищує їх? Там що були маленькі бандерівці? <...> Що це було, денацифікація лікарні?"

  • Польща, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Біженці з Запоріжжя на кордоні з Польщею. Мирні жителі залишають свої будинки, прямують у безпечніші регіони України. Багато хто потім - до Європи або через держави ЄС їдуть до родичів в інших країнах світу. Європейські уряди координують зусилля, щоб гідно прийняти та розмістити всіх, хто потребує допомоги.

  • Львів

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Серед біженців - за різними оцінками, вже один мільйон дітей. Ці діти поки що перебувають у Львові. Місто переповнене та готується до оборони - разом з Одесою та іншими українськими містами.

  • Київ, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Російська армія продовжує спроби оточити Київ. У місті готові відбивати агресію силами військових та учасників сил територіальної оборони - "всім світом". Для українців захист батьківщини вже перетворився на Вітчизняну війну. 10 березня мер міста Віталій Кличко повідомив, що зі столиці України виїхав кожен другий житель. У Києві зараз перебувають близько двох мільйонів людей.

  • Угорщина

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Цю світлину літньої жінки з України зробили в центрі прийому біженців в угорському селі Барабас.

  • Аугсбург

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Мати і немовля, яке народилось чотири тижні тому. Біженці з України в центрі реєстрації та тимчасового розміщення у баварському місті Аугсбург. Звідси людей розподіляють далі - по гуртожитках або знаходять їм інше житло.

  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Трохи солодощів після тяжкого, дуже тяжкого шляху - на вокзалі в Берліні. Багато жителів Німеччини безкоштовно пропонують біженцям кімнати у своїх будинках та квартирах. У німецьких ЗМІ навіть публікують рекомендації, як правильно все зробити – наприклад поінформувати орендодавців.

  • Франкфурт-на-Майні, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У світі тривають масові акції протесту проти війни. Цю багатотисячну демонстрацію організували та провели школярі у німецькому місті Франкфурт-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У небі над Франкфуртом-на-Майні під час цієї акції можна було побачити ось такий напис німецькою мовою: "Frieden" - "Мир", створений спортивними літаками.

  • Лондон

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Спадкоємець британського престолу принц Чарльз вже у перші дні війни відвідав українську церкву та громаду у Лондоні. Нині він зустрівся з біженцями - в англіканському храмі Holy Trinity Brompton, парафіяни якого надають допомогу людям з України. Раніше королева Великобританії Єлизавета II зробила щедру пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій на підтримку українців.

  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У Берліні люди несуть квіти до посольства України. Є там і така гірлянда, яку зробили діти. У багатьох містах у Німеччині, наприклад, у Кельні, заклики до миру та намальовані учнями українські прапори можна побачити на вікнах шкіл чи просто дитячих кімнат у вікнах житлових будинків.

  • Будапешт

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Завершимо сьогодні в Будапешті - у надії та молитві, що завтра нам не доведеться публікувати фото і дивитися на ще один зруйнований будинок, ще лікарню, школу… в охопленій війною країні.

    Автор: Микола Пермяков


Реклама

Докладно

Вхід на Арену Львів, де реєструють і розподіляють біженців

Втекти від війни: як Львів справляється з потоком біженців

Тисячі людей тікають від російський ракет та бомб, які обстрілюють українські міста. Як приймає біженців Львів.  

Чи зупинять Путіна санкції Заходу?

Чи може Європа відмовитися від російського газу? (відео)

На тлі війни Росії проти України від Європи вимагають запровадити ембарго на поставки газу й нафти з РФ. Чи реально це?  