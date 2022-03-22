Чернігів: без сполучення з іншими містами та під постійними обстрілами

Чернігів та навколишні села перебувають під постійним обстрілами. Люди поки що не можуть виїхати з міста, адже російська армія підірвала міст через Десну, який з'єднував Чернігів з Києвом та іншими містами. Про ситуацію в області й місті DW поговорила з головою Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом.

DW: Пане Чаусе, скажіть будь ласка, яка зараз ситуація в Чернігівській області?

В’ячеслав Чаус: На сьогоднішній день ми маємо тимчасово недоступну для нас територію на півночі та частково на сході Чернігівської області. В той же час, з більшістю громад ми маємо постійний зв'язок, голови громад знаходяться на своїх місцях і якісно виконують свої завдання. Є кілька громад, де росіяни дислокуються безпосередньо в населених пунктах. Таких громад не багато. Майже всі вони знаходяться навколо Чернігова і кілька в Ніжинському та Прилуцькому районах. Там важка ситуація, бо ми не маємо туди доступу і люди не отримують гуманітарну допомогу, ми не можемо їх вивезти.

А яка ситуація безпосередньо у Чернігові зараз?

Ситуація важка. Чернігів знаходиться під постійними щоденними артобстрілами та авіаударами. Ці обстріли відбуваються з невеликим інтервалом у кілька хвилин і не зупиняються навіть вночі.

В'ячеслав Чаус

Скажіть, чи можуть люди виїхати з Чернігова і навколишніх сіл? Чи є гуманітарні коридори?

Усі ці дні з Чернігова виїжджали люди практично щодня. З сіл навколо Чернігова не з усіх можна було виїхати. Але станом на сьогодні тимчасово поки що відсутня можливість вивозити людей з Чернігова, оскільки російські війська розбили наш автоміст через Десну. Ми працюємо над іншими рішеннями евакуації, звісно вони будуть. Незважаючи на це гуманітарна допомога заходить у місто. Як би там не було, Чернігів забезпечений зараз не достатньо, але задовільно. Найближчим часом ми відновимо логістику.

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А чи є зараз вода, світло, тепло в місті, чи є ліки? Люди можуть отримати найнеобхідніше?

У Чернігові відсутнє світло, водопостачання, тепло. З цим погано. Частково інколи ремонтні бригади намагаються щось відновити, але вони швидко знову виходять з ладу, тому що ворог знову пошкоджує мережі. Всі наші бомбосховища інвентаризовані, й ми розуміємо, де знаходяться і скільки там людей. Як міська влада, так і волонтери забезпечують усі укриття водою та іжею. Але враховуючи масштаб обстрілів, у нас з'явилося багато спонтанних укриттів, де люди собі визначили підвали. Тому, на жаль, є місця, до яких поки що не доїжджають їжа і вода. Але ми визначили собі, що обійдемо ногами кожен підвал, і вже кілька днів займаємося цим і по секторах ходимо в кожен підвал, аби зрозуміти, чи є там люди, і забезпечити їх усім необхідним.

Чи працюють лікарні? Надається медична допомога?

Лікарні на сьогодні працюють, але до них періодично "прилітає". На сьогоднішній день росіяни не знищили жодного військового об’єкту, але наносить артудари та авіаобстріли по цивільних спорудах: багатоповерхових будинках, по школах, садочках та лікарнях. Лікарі, які там працюють є справжніми героями, тому що за таких умовах працювати вкрай важко. Місто забезпечене основною групою ліків і лікарі намагають допомогти всім.

Чи створено реєстр пошкодженого житла та соціальної інфраструктури?

Більшість будинків пошкоджених треба вщент зносини і будувати нові, бо вони не придатні для проживання більше. На Чернігів "прилітають" 250 та 500 кілограмові авіабомби. Це бомби потужної руйнівної сили. Звісно ДСНС та правоохоронці фіксують всі ушкодження, але зараз оцінити збитки від руйнації і їхню реальну кількість не можливо, бо обстріли кожні п’ятнадцять хвилин. Спочатку ми маємо перемогти, а потім рахуватимемо збитки і виставляти рахунок країні-агресору.

Нещодавно буда інформація, що у Чернігові на одному з підприємств пошкоджено аміакопровід. Чи вдалося ліквідувати аварію та її наслідки?

Це виробництво. Такі небезпечні об’єкти є у кожному місті. По цьому випадку справді було пошкодження, але ДСНС спрацювала оперативно та якісно. Ті заходи, які швидко застосували рятувальники, допомогли уникнути можливих суттєвих наслідків.

Чи фіксує місцева влада кількість жертв російської збройної агресії?

Так, фіксуємо, але цифри звичайно не точні, оскільки, давайте бути відвертими, під завалами ще залишаються тіла загиблих, які ми намагаємося розібрати, але це важко робити під постійними обстрілами. Нещодавно я казав про "Чернігівську сотню", але зараз нажаль цифра загиблих значно більша. На сьогодні по області ми маємо десь більше 200 вбитих та більше, аніж півтисячі поранених тільки цивільних.

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