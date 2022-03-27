Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов

Президент України Володимир Зеленський вперше після початку війни дав інтерв'ю російським журналістам. Його в неділю, 27 березня, спільно взяли головний редактор "Медузи", колишній і нинішній головред телеканалу "Дождь" та кореспондент "Комерсанта".

Федеральна служба з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій РФ (Роскомнагляд) попередила російські ЗМІ про "необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю", а також розпочала перевірку видань, які його взяли. "Медуза" і "Дождь" визнані в Росії іноземними агентами, "Комерсант" - ні.

Офіс президента України опублікував повне відео розмови. Інтерв'ю тривало півтори години. З-поміж іншого, Зеленський розповів про переговори з РФ, прокоментувавши основні пункти вимог російської сторони.

Нейтралітет України

На думку Зеленського, гарантії безпеки, нейтралітет і без'ядерний статус України - найважливіший пункт. "Ми готові на нього йти", - заявив він. Водночас український президент назвав два важливі кроки, які мають супроводжувати цей процес.

Перший - договір про гарантії безпеки. "Мене цікавить, аби це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум. Нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозний договір, який буде підписаний (...) усіма гарантами цієї безпеки. Він обов'язково має бути ратифікований парламентами країн-гарантів", - пояснив він.

Другий - всеукраїнський референдум. "Обов'язково повинен бути референдум в Україні", - сказав він. При цьому Зеленський наголосив, що референдум неможливий, поки в країні присутні російські війська: "Ніхто ніколи з точки зору конвенції не зарахує результати референдуму, якщо на території країни перебувають війська чи озброєнні незаконні формування, чи законні формування іншої держави без якогось юридичного фундаменту".

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Статус російської мови

Щодо статусу російської мови, то Зеленський готовий лише на договір, який передбачатиме дзеркальне ставлення до російської мови в Україні та української - в Росії. "Найгірше російській мові зробив Володимир Путін. Непоправні збитки. Звісно, люди будуть соромитись за межами Росії іноді говорити у якихось спільнотах російською. Так і буде. Роками точно. Кожен день війни ставить під питання загальне розуміння, що таке російська мова. Люди не будуть цього хотіти", - сказав він.

За словами президента України, можлива лише домовленість про дзеркальну повагу до історії, культури, мови з усіма сусідами.

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"Денацифікація" та демілітаризація

Вимоги РФ щодо так званих "денацифікації" та "демілітаризації", за словами Зеленського, українською стороною відкидаються. "Ми взагалі не обговорюємо це. Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо будемо говорити про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі. Нас ці пункти взагалі не цікавлять", - сказав він.