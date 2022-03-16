Подоляк: "Модель нейтралітету України може бути лише українською"

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України та член переговорної групи з Росією, заявив, що Україна потребує "гарантій безпеки", але вони мають бути "українськими" і абсолютними. Про це йдеться у коментарі Подоляка, розміщеному на його каналі Telegram у середу, 16 березня.

"Дійсні, а не протокольні чи будапештські. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну як сьогодні. А беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують негайні постачання нам необхідного обсягу зброї", - йдеться у повідомленні.

Також він вкотре наголосив на необхідності закриття неба над Україною.

"І, по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито", - додав Подоляк.

Радник глави Офісу президента зазначив, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувала нападати на сусідів.

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Заява Подоляка стала відповіддю на репліку голови російської делегації Володимира Мединського про те, що Україна нібито запропонувала "австрійський" або "шведський" варіант свого нейтралітету. Крім нейтралітету для України, Мединський сказав, що на переговорах порушують, зокрема питання статусу Криму, а також територій, які роками контролювали промосковські сепаратисти.

Також 16 березня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що низка формулювань домовленостей з Україною щодо нейтрального статусу і гарантій безпеки "близька до погодження".

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