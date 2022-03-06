Зеленський закликає закрити небо: Ви також хочете, щоб нас повільно вбивали

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав західних партнерів закрити небо над Україною для припинення ракетних ударів з боку РФ та Білорусі. Відповідну заяву він зробив у неділю, 6 березня, під час термінового відеозвернення після ракетного удару по аеропорту Вінниці. "Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною. Закрийте для всіх російських ракет, бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону. Без ракет, без авіабомб", - сказав він.

Президент України наголосив, що захищати людей - "гуманітарний обов’язок" , закликаючи західних політиків до відповідальності.

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"Якщо ви цього не зробите, якщо не дасте хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали", - додав Зеленський.

Відповідальність за втрати українців від сьогодні лежатиме і на плечах світових політиків та західних лідерів, сказав він.

Наслідки обстрілів з боку РФ

У неділю ракетним ударом було повністю знищено аеропорт у Вінниці. По летовищу випустили вісім ракет, повідомив Зеленський у попередньому відеозверненні.

Загалом внаслідок обстрілів російських агресорів по всій території України з початку війни пошкоджено 16 лікарень, шість медиків загинули, повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані Українського центру охорони здоров'я (УЦОЗ).

Зокрема, російські снаряди потрапили до медичних закладів у Донецькій області (Вугледар, Волноваха, Маріуполь, Часів Яр), Луганської області (Лисичанськ), Київської області (Бузова), Запорізької області (Мелітополь, Василівка), Києві, Житомирі, Чернігові та Харкові.

Найбільше медзакладів пошкоджено у Харкові.

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З початку повномасштабної війни РФ проти України серед цивільного населення загинула 351 людина та ще 707 було поранено, свідчать дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини. За інформацією української омбудсменки Людмили Денісової, загинуло 38 дітей.

Одинадцятий день поспіль російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.