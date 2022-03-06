 Зеленський закликає закрити небо: Ви також хочете, щоб нас повільно вбивали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2022

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Новини

Зеленський закликає закрити небо: Ви також хочете, щоб нас повільно вбивали

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав Захід закрити небо над Україною, щоб зупинити ракетні удари з боку РФ. Захищати людей - гуманітарний обов’язок, сказав він, звертаючись до західних політиків.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав західних партнерів закрити небо над Україною для припинення ракетних ударів з боку РФ та Білорусі. Відповідну заяву він зробив у неділю, 6 березня, під час термінового відеозвернення після ракетного удару по аеропорту Вінниці. "Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною. Закрийте для всіх російських ракет, бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону. Без ракет, без авіабомб", - сказав він.

Президент України наголосив, що захищати людей - "гуманітарний обов’язок" , закликаючи західних політиків до відповідальності.

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"Якщо ви цього не зробите, якщо не дасте хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали", - додав Зеленський.

Відповідальність за втрати українців від сьогодні лежатиме і на плечах світових політиків та західних лідерів, сказав він. 

Наслідки обстрілів з боку РФ 

У неділю ракетним ударом було повністю знищено аеропорт у Вінниці. По летовищу випустили вісім ракет, повідомив Зеленський у попередньому відеозверненні. 

Загалом внаслідок обстрілів російських агресорів по всій території України з початку війни пошкоджено 16 лікарень, шість медиків загинули, повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані Українського центру охорони здоров'я (УЦОЗ).

Зокрема, російські снаряди потрапили до медичних закладів у Донецькій області (Вугледар, Волноваха, Маріуполь, Часів Яр), Луганської області (Лисичанськ), Київської області (Бузова), Запорізької області (Мелітополь, Василівка), Києві, Житомирі, Чернігові та Харкові.

Найбільше медзакладів пошкоджено у Харкові.

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З початку повномасштабної війни РФ проти України серед цивільного населення загинула 351 людина та ще 707 було поранено, свідчать дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини. За інформацією української омбудсменки Людмили Денісової, загинуло 38 дітей.

Одинадцятий день поспіль російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. 

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