Президент Зеленський: Нам сьогодні треба терміново закрити небо

Журналістів іноземних видань, яких у четвер, 3 березня, запросили на пресконференцію президента України Володимира Зеленського в Києві, попередили, що безпека їм не гарантується. Незважаючи на це, на запрошення зголосилися понад два десятки працівників ЗМІ Європи, Америки й Азії. Підходи до президентського офісу, як і до цілого урядового містечка Києва, захищені блокпостами, бетонними брилами, протитанковими "їжаками" та посиленими нарядами Нацгвардії і Держслужби охорони. Всередині будівлі президентського офісу вимкнуте світло, а всі вікна закладені мішками з піском. Шлях до приміщення президентського пресцентру провожаті з числа військових освітлювали ліхтариками.

"Якщо немає у вас сил закрити небо, то дайте мені літаки"

Головною заявою, яку Зеленський попросив донести західних журналістів до світових лідерів, став заклик "закрити небо над Україною" задля недопущення подальшої загибелі мирного населення України. Найбільшу загрозу для мирного населення наразі становлять ракетні та бомбові удари ворога, констатував Зеленський. "Це відбувається з території Росії й Білорусі. "Літають ці ракети, бомби, "Іскандери", літаки, бомбардувальники", - зазначив президент. Він нагадав, що вже звертався з проханням про закриття неба до численних світових лідерів, серед яких і президенти США та Франції Джозеф Байден та Еманюель Макрон, і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Після обстрілу Харкова, 2 березня 2022 року

Зеленський наголосив на неприпустимості зволікань з вирішенням цієї проблеми. "Якщо ви зараз не можете дати українцям термін, коли ви це запровадите, скажіть, яка кількість людей повинна підірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, щоб вони відлетіли, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили?", - запитав Зеленський. "Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки", - попросив президент.

Читайте також: Україна та РФ домовилися про організацію гуманітарних коридорів

Потрібна, але запізніла допомога

Зеленський висловив подяку країнам, які зараз надсилають Україні зброю, але зазначив, що це сталося занадто пізно. Він нагадав, що домагався запровадження превентивних антиросійських західних санкцій, які могли зупинити російську агресію. "Тепер це коштує тисячі життів українців", - підсумував президент.

Серед гарантів безпеки України Зеленський бачить також Німеччину. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, український президент, зокрема, зауважив: "Німеччині сьогодні не слід шукати, як зробити так, щоби залишився бізнес (в Росії, - Ред.), зберегти якісь відносини, чи думати за якусь там енергетику… Це все в минулому. А нам треба думати про майбутнє".

Крім того, український лідер закликав президента Росії Володимира Путіна до прямих переговорів, заявивши, що це "єдиний спосіб зупинити цю війну". "Ми не атакуємо Росію і не плануємо нападати. Чого ви від нас хочете? Залиште нашу землю", - сказав він. Водночас Зеленський зізнався, що не хоче говорити з Путіним, але буде змушений це робити, щоб зупинити війну.

Війна в Україні - 03.03.2022 За перший тиждень від початку російської воєнної агресії Україну, за даними ООН, вимушені були покинути вже понад одного мільйона біженців - одна з перших новин, з яких розпочався ранок восьмого дня війни. Це фото зроблене на вокзалі в Києві напередодні - 2 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 Щоб допомогти людям з України, потяги із сусідньої Польщі в Німеччині зустрічають добровольці. Ця фотографія зроблена в Берліні. Біженці можуть отримати безкоштовні квитки для продовження поїздки до родичів чи знайомих. Кому їхати далі нікуди, допомагають дістатися пунктів прийому та тимчасового розміщення.

Війна в Україні - 03.03.2022 В іншому напрямку. Чоловіки-добровольці повертаються в Україну з-за кордону, щоб захищати країну зі зброєю в руках. Ця фотографія зроблена 2 березня на польсько-українському кордоні біля села Медика.

Війна в Україні - 03.03.2022 Зруйнований житловий будинок у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, 3 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 Село Горенка під Києвом було засновано 1552 року. До початку війни в ньому мешкало близько п'яти тисяч людей. Внутрішнє подвір'я одного з будинків після обстрілу, 2 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 81-річний мешканець цього села - вчитель французької мови Петро Виєрко - готовий захищати свій будинок та близьких у Горенці зі зброєю в руках.

Війна в Україні - 03.03.2022 Мати з немовлям у бомбосховищі в Києві, 2 березня. Дівчинка з'явилася на світ у підвалі лікарні, який став під час війни пологовим відділенням.

Війна в Україні - 03.03.2022 Російська військова техніка десь на території України. Фото міністерства оборони РФ, 3 березня. Напередодні в Москві вперше опублікували офіційні дані про втрати в армії - на порядок нижче за цифри, які називає українська влада. Декілька сотень або вже кілька тисяч. Перевірити ці дані за умов бойових дій неможливо.

Війна в Україні - 03.03.2022 Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні намагається отримувати та збирати інформацію про жертви серед цивільного населення. За даними на 1 березня, від початку війни в Україні загинуло понад двісті мирних жителів, понад п'ятсот людей отримали поранення. На фотографії - руйнування в місті Ірпінь у Київській області, 2 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 На знак підтримки та солідарності спадкоємець британського престолу принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали українську православну церкву та громаду в Лондоні, 2 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 У четвер, 3 березня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) змінив ухвалене напередодні рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор у Пекіні у нейтральному статусі та відсторонив їх від участі у цих змаганнях. Президент МПК Ендрю Парсонс наголосив: "Зрозуміло, що ситуація, що швидко загострюється, поставила нас в унікальне й неможливе становище безпосередньо перед початком Ігор".

Війна в Україні - 03.03.2022 Країни ЄС реалізують санкції щодо найближчого оточення російського керівництва. За даними Forbes, у Гамбурзі заарештовано 156-метрову яхту Dilbar Алішера Усманова. Вона перебуває в цьому місті на ремонті з жовтня 2021 року. Пізніше влада Франції повідомила про конфіскацію яхти Amore Vero, раніше - "Принцеса Ольга", що належить Ігорю Сечіну.

Війна в Україні - 03.03.2022 Вранці 3 березня було оголошено про рішення Ради директорів "Эхо Москвы" ліквідувати радіостанцію та її сайт. Головний редактор Олексій Венедиктов повідомив про це у своєму Telegram-каналі. Раніше Роскомнадзор заблокував сайти радіостанції "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь" через висвітлення війни проти України, що не влаштовує російську владу.

Війна в Україні - 03.03.2022 У Росії продовжуються акції протесту. За даними правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", лише 2 березня на них по всій країні було затримано понад 700 людей. Цю фотографію зроблено в Санкт-Петербурзі.

Війна в Україні - 03.03.2022 Молитва за мир у Ватикані в Попільну середу - перший день Великого посту. "Той, хто веде війну, забуває про людяність, не виходить від народу, не бачить конкретного життя людей, а ставить приватні інтереси та владу понад усе. Він покладається на диявольську та збочену логіку зброї, яка максимально далека від Божої волі", - заявив Папа Франциск кілька днів тому, оголошуючи про акцію.

Війна в Україні - 03.03.2022 Кольори національного прапора України - в усьому світі. З багатьох таких фотографій сьогодні ми вибрали цю - з американського Лос-Анджелеса. Автор: Микола Пермяков

