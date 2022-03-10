 Кулеба та Лавров не змогли домовитися про припинення вогню в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кулеба та Лавров не змогли домовитися про припинення вогню в Україні

Глави українського та російського МЗС зустрілися в турецькій Анталії. Однією з найголовніших тем стала організація гуманітарних коридорів з та до Маріуполя.

Тристороння зустріч очільників МЗС України, Туреччини та Росії в Анталії, 10 березня 2022 року

Тристороння зустріч очільників МЗС України, Туреччини та Росії в Анталії, 10 березня 2022 року

На брифінгу за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, які відбулися в турецькій Анталії у четвер, 10 березня, глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що можливість припинення вогню російськими військами прив'язана до вимог російського президента Володимира Путіна щодо України.

"У зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться!" - заявив Кулеба.

Очільник українського МЗС також зазначив, що Україна шукає дипломатичні рішення для завершення конфлікту, але, за словами Кулеби, "поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії".

Коридор з та до Маріуполя

Одним із питань, яке обговорювали сторони, також була організація гуманітарних коридорів з та до Маріуполя.  Окрім того, з ініціативи української сторони обговорювали можливість 24-годинного перемир'я для забезпечення потреб людей, повідомили в українському МЗС. На брифінгу після перемовин Дмитро Кулеба підкреслив, що міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обидвох питань, але має передати запит української сторони військовому командуванню та колегам у російській владі.

Читайте також: Внаслідок авіаудару по лікарні в Маріуполі загинули троє осіб, серед яких дитина

Зустріч сторін тривала півтори години. Кулеба сказав, що "переговорний формат матиме продовження, якщо російська сторона буде готова до серйозної, предметної розмови, а не повторення широко поширених пропагандистських штампів і наративів про Україну".

Лавров: Росія хоче, аби Україна була нейтральною

На брифінгу після зустрічі Сергій Лавров своєю чергою заявив, що Росія готова обговорювати гарантії своєї безпеки разом з гарантіями безпеки України та європейських країн. Також він підтвердив, що Росія хоче аби Україна була нейтральною. "У НАТО чи без НАТО, адже можна без усякого НАТО поставити туди американські системи, які триматимуть під прицілом нашу територію", - зазначив глава російського МЗС.

Щодо припинення вогню, то Лавров додав, що Росія готова обговорювати його можливість тільки у межах україно-російських перемовин у Білорусі. Також Лавров заявив, що сподівається на можливість зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Цю можливість, за його словами, пропрацюють "на білоруському треку". Щодо дитячої лікарні, яку у середу, 9 березня,  було обстріляно російськими військами в Маріуполі, то Лавров заявив, що її начебто було захоплено "Азовом", а пацієнтів та лікарів там не було. Нагадаємо, внаслідок обстрілу лікарні й пологового будинку в Маріуполі загинуло троє осіб, серед яких одна дитина. 17  людей - діти, жінки, лікарі - отримали поранення, поінформували у міськраді Маріуполя.

Зустріч у тристоронньому форматі відбулася в Анталії за участі міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу. 

Дивитись відео 11:09

Як у тимчасовій окупації живуть Херсон, Мелітополь, Каховка та Нова Каховка (09.03.2022)

Реклама

Докладно

Маргарет МакМіллан

Канадська дослідниця: Українці виграють інформаційну війну

Інтерв'ю DW з канадською досліднецею та авторкою Маргарет МакМіллан.  

IWF Report Logo

МВФ затвердив 1,4 мільярда термінової фіндопомоги Україні

Ідеться про задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.  