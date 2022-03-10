Кулеба та Лавров не змогли домовитися про припинення вогню в Україні

На брифінгу за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, які відбулися в турецькій Анталії у четвер, 10 березня, глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що можливість припинення вогню російськими військами прив'язана до вимог російського президента Володимира Путіна щодо України.

"У зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться!" - заявив Кулеба.

Очільник українського МЗС також зазначив, що Україна шукає дипломатичні рішення для завершення конфлікту, але, за словами Кулеби, "поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії".

Коридор з та до Маріуполя

Одним із питань, яке обговорювали сторони, також була організація гуманітарних коридорів з та до Маріуполя. Окрім того, з ініціативи української сторони обговорювали можливість 24-годинного перемир'я для забезпечення потреб людей, повідомили в українському МЗС. На брифінгу після перемовин Дмитро Кулеба підкреслив, що міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обидвох питань, але має передати запит української сторони військовому командуванню та колегам у російській владі.



Читайте також: Внаслідок авіаудару по лікарні в Маріуполі загинули троє осіб, серед яких дитина

Зустріч сторін тривала півтори години. Кулеба сказав, що "переговорний формат матиме продовження, якщо російська сторона буде готова до серйозної, предметної розмови, а не повторення широко поширених пропагандистських штампів і наративів про Україну".

Лавров: Росія хоче, аби Україна була нейтральною

На брифінгу після зустрічі Сергій Лавров своєю чергою заявив, що Росія готова обговорювати гарантії своєї безпеки разом з гарантіями безпеки України та європейських країн. Також він підтвердив, що Росія хоче аби Україна була нейтральною. "У НАТО чи без НАТО, адже можна без усякого НАТО поставити туди американські системи, які триматимуть під прицілом нашу територію", - зазначив глава російського МЗС.



Щодо припинення вогню, то Лавров додав, що Росія готова обговорювати його можливість тільки у межах україно-російських перемовин у Білорусі. Також Лавров заявив, що сподівається на можливість зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Цю можливість, за його словами, пропрацюють "на білоруському треку". Щодо дитячої лікарні, яку у середу, 9 березня, було обстріляно російськими військами в Маріуполі, то Лавров заявив, що її начебто було захоплено "Азовом", а пацієнтів та лікарів там не було. Нагадаємо, внаслідок обстрілу лікарні й пологового будинку в Маріуполі загинуло троє осіб, серед яких одна дитина. 17 людей - діти, жінки, лікарі - отримали поранення, поінформували у міськраді Маріуполя.

Зустріч у тристоронньому форматі відбулася в Анталії за участі міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.