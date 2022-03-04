Радник мера: "Те, що Росія робить в Маріуполі, навіть уже не геноцид"

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Маріуполь на межі вимирання, заявляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрущенко. В інтерв'ю DW він розказав, що зараз відбувається в місті.
Місто Маріуполь Донецької області знаходиться в облозі російської армії. При цьому Збройні сили України продовжують тримати позиції і захищати місто. Ситуація у місті наразі критична: немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Комунальні служби не можуть полагодити лінії водо- та електропостачання через постійні обстріли російськими окупантами. Евакуація мирних жителів з міста не може розпочатися котрий день. Про те, яка ситуація в Маріуполі DW поспілкувалася з радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком. Дані щодо кількості жертв, які співрозмовник наводить в інтерв'ю, Deutsche Welle не може підтвердити з незалежних джерел.
DW: Пане Андрющенко, скажіть, яка ситуація зараз в місті? Є повідомлення, що Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи.
Петро Андрющенко: Щойно відбулись авіаудари по дитячій лікарні Маріуполя російським літаком, і вона геть зруйнована. Там пологовий будинок, діти. Даних по жертвах ще немає. Зараз рятувальники розбирають завали.
Гуманітарні коридори так і не були створені для виведення людей з міста, гуманітарна допомога не змогла доїхати в місто?
Гуманітарний конвой росіяни знову сьогодні не пропустили через обстріли, порушивши режим тиші. Зеленого коридору для евакуації людей з міста так і немає. Місто на грані вимирання просто. Ось така ситуація у нас зараз.
Не вдалося відновити ні подачу електроенергії, ні водопостачання?
Як його можна відновити, коли місто постійно знаходиться під вогнем російської артилерії та авіації. Це не закінчується, немає навіть ніяких перерв у обстрілах.
Чи є якісь хоча б попередні дані про кількість загиблих у місті?
Сьогодні почали попередні підрахунки, і на ранок було 1207 осіб. Це лише попередні дані, про які ми знаємо. И це лише початок підрахунку.
Жертв може бути набагато більше?
За нашими даними, жертв у місті може бути, якщо оптимістично, то до 15 тисяч, а реально - до 25 тисяч осіб. Це підсумково з початку війни.
Читайте також: Україна в Міжнародному суді ООН: Це РФ розпочала геноцид проти українців
Скільки людей перебувало в Маріуполі на момент російського вторгнення в Україну?
Всього в місті мешкає 540 тисяч осіб, але з початку війни з Маріуполя виїхало десь 200 тисяч мешканців. Зараз у заручниках російської армії фактично залишилося 350 тисяч цивільних людей.
На переговори про створення гуманітарних коридорів російська сторона не йде?
Цім займається міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, щодня Ірина Верещук веде переговори. І щодня та сторона дає гарантії і дає "зелений коридор". Але вже вп’яте повернули наш гуманітарний караван, тому що він потрапляє під прицільний обстріл російської армії, натикається на міни. Той маршрут, який узгоджений з російськими окупантами, він обстрілюється і по напряму руху самого каравану і у напрямку евакуації. Як тільки українськи військові дають "зелений коридор" по виходу з міста, знімають укріплення і розміновують, аби колона могла проїхати, то відразу починається атака російських військ і намагання зайти в місто.
В перший день був просто прицільний обстріл по місцях евакуації в той час, коли вона була оголошена, по початку руху колони, в другий день українські військові забезпечили вихід, а російська армія почала прориватися туди десятьма танками. Навіть сьогодні люди намагалися виїхати з міста по зеленому узгодженому коридору, то їх обстріляв російський блок-пост. Зараз оголошений узгоджений період тиші, а відбувається бомбардування міста з літаків. Ну що це? Як це? І кожен раз російська сторона дає гарантії на рівні міністерства про "зелений коридор" і режим тиші.
Що на вашу думку, зараз може допомогти Маріуполю?
До цього призвела відмова закрити українське небо, позиція невтручання НАТО і ОБСЄ. Але це не вирішити дипломатичним шляхом. Росія не веде дипломатичні перемовини. Вона використовує всю цю ситуацію для знищення України і нарощування військової сили. Той, хто вірить у дипломатичний шлях, той помиляється. Я вірю в перемогу України, але якщо ми не вистоїмо, то Росія не зупиниться на Україні, піде далі в Польщу, у країни Балтії. Те, що зараз відбувається в Маріуполі, це навіть не геноцид. Людство ще не вигадало термінів для звірств, які вчиняє Росія в Маріуполі. Якщо цього не зупинити, це поширюватиметься далі.