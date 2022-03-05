Маріуполь у блокаді, гуманітарна ситуація "катастрофічна"

Гуманітарна ситуація у Маріуполі "катастрофічна", заявляє міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) у ніч проти неділі, 6 березня. Координатор програм організації в Україні сказав агенції AFP, що ситуація погіршується"з дня на день". "Нагально необхідно", щоб цивільне населення залишило місто через гуманітарний коридор. Люди в місті мають проблеми з доступом до питної води, пояснив представник "Лікарів без кордонів", і це є найістотнішою проблемою. Також у місті відімкнено електро- та енергопостачання. "Продукти закінчуються, крамниці порожні", - наголосили у "Лікарях без кордонів".

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Незадовго до цього мер міста Вадим Бойченко в ефірі українського телебачення повідомив, що російські війська посилили обстріл Маріуполя. "Місто в блокаді", - сказав він та додав, що ворожі літаки над містом скидали бомби. За словами Бойченка, під обстріл також потрапили жителі, які 5 березня прибули до гуманітарних коридорів для евакуації. Раніше в Україні звинуватили російську армію у порушенні режиму припинення вогню та зриві евакуації.

Як відомо, щодо Маріуполя та Волновахи, житлові райони яких потрапили під масовані обстріли армії РФ, за посередництва Червоного Хреста була укладена угода про тимчасове припинення вогню зі створенням так званих гуманітарних коридорів. Однак 5 березня РФ порушила домовленості про гуманітарні коридори, поновивши обстріл міст.

24 лютого РФ напала на Україну з кількох напрямків, завдаючи ударів по цивільній та військовій інфраструктурі. Російські військові захопили майданчики Чорнобильської та Запорізької АЕС. Житлові райони Харкова, Чернігова, Маріуполя та низки інших міст обстрілюються. Тільки до Польщі з України виїхали понад 800 тисяч українців, які були вимушені рятуватись від війни. Українська армія чинить спротив нападникам. Захід вдався до безпрецедентних санкцій щодо Росії.