Евакуацію з Маріуполя та Волновахи зірвали, у містах тривають обстріли

Росія порушила домовленості про гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи, розпочавши обстріл міст попри угоду про тимчасове припинення вогню, повідомляє у суботу, 5 березня, віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Об 11.45 Російська Федерація розпочала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння... Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості, навіть за посередництва Червоного Хреста не дотрималася взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха", - сказала вона.

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Верещук додала, що наразі тривають бої у напрямку Маріуполь - Запоріжжя, які унеможливлюють рух колони з міста. Вона звернулася до Росії із закликом дотримуватися режиму припинення вогню й уможливити евакуацію населення.

Евакуацію перенесено

Маріупольська міська рада повідомляє, що евакуацію населення перенесено. "Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом", - йдеться у повідомленні міськради у Telegram.

На даний момент йдуть переговори з РФ щодо встановлення режиму тиші та організації безпечного гуманітарного коридору.

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Реакція Кремля

Росія, своєю чергою, у зриві евакуації звинуватила Україну. Президент РФ Володимир Путін заявив, що українські військові використовують жителів міст як "живий щит".

"Зателефонували щойно з уряду, з Києва, вийшли на наших військовослужбовців - надайте коридор для виходу громадян. Звісно, наші миттєво відреагували, відразу ж зупинили бойові дії, спостерігали за тим, що відбувається", - сказав він у суботу під час зустрічі з представниками авіакомпаній.

"Не випускають нікого, прикриваються як живим щитом. Хто це? Звісно, неонацисти", - додав він.

За словами Путіна, таким вчинками українська армія "руйнує свою країну та державність".