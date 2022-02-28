Коментар: Путін уже програв війну, об'єднавши проти себе українців

Бліцкриг, на який в Україні розраховував Володимир Путін, не відбувся. Росія наштовхнулась на запеклий опір українського народу. У Кремлі, схоже, не припускали, що розв'язана Росією війна стане в Україні народною. Російських агресорів зустрічають вогнем - не лише українська армія, а й пересічні громадяни. Чи не вперше за всю новітню історію країни ми побачили, як усі українці об'єдналися проти одного зовнішнього ворога.

Стратегічний прорахунок Путіна

За два дні до вторгнення псевдоісторик Путін вкотре повторив навіжену гіпотезу про те, що українців вигадав граф Потоцький, а українську державу створив Володимир Ленін. Думаю, Путін не мало здивувався, коли першого ж дня широкомасштабної війни, розв'язаної ним, сотні тисяч українських добровольців вийшли на захист своєї країни зі зброєю в руках. Так-так, саме тієї країни, якої у свідомості Путіна не існує. І так, саме ті українці, яких, як вважає президент Росії, хтось штучно створив.

Сергій Руденко - український журналіст та політичний оглядач

Мені важко зрозуміти, що відбувається у голові Володимира Путіна. Впевнений в одному: він ненавидить нас, тож і вбиває. Криє "Градами" та крилатими балістичними ракетами наші міста, знищує танками інфраструктуру міст та сіл. Ну і вважає нас нацистами. Йому не подобається наша волелюбність, наше бажання бути незалежними й жити в цивілізованому світі - подалі від російських орків. І якщо у 2014 році Путіна лякав Майдан у Києві, то тепер він одержав його по всій Україні. Заперечення Путіним українців зіграло з ним злий жарт. Вже на старті Великої війни він програв її. Путін не помітив, що, починаючи від 2014 року, в Україні виросло ціле покоління людей, які готові віддати життя за свою країну, за свободу, за незалежність. І це покоління не просто залякати. Воно вміє воювати проти тих, хто приходить в Україну з "Градами" та танками.

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Народження нового Зеленського

Починаючи велику війну проти України, Путін обіцяв покінчити з її "мілітаризацією та нацифікацією". Головним українським нацистом президент Росії "призначив" єврея Володимира Зеленського. Це не анекдот, це реальність. Саме від "гніту" шостого президента України Путін сьогодні поспішає "звільнити" жителів країни, підриваючи мости, використовуючи артилерію для обстрілу житлових будинків та дитячих садків, вбиваючи мирних жителів.

Визначивши Зеленського як основну мету, Путін змусив його різко змінити свою риторику. Замість президента миру, яким увесь час хотів бути Володимир Зеленський, ми побачили жорсткого й цілеспрямованого президента війни. Він відмовився від пропозиції Заходу залишити батьківщину, коли російська армія рушила до Києва. Після цього навіть найжорсткіші опоненти Зеленського в Україні визнали: він - людина на своєму місці.

За п'ять днів президент Зеленський став справжнім лідером нації, який веде її до перемоги. Його слова та справи згуртували навколо нього народ. І чим би не завершилася нинішня війна Росії проти України, Володимир Олександрович назавжди увійде в історію як той, хто прийняв воєнний виклик, що його кинула одна з найсильніших армій світу.

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Шанс для України

Усі українці єдині зараз у думці - там, де "русский мир", там - війна, розруха, вбиті мирні жителі, злидні й відсутність свободи. Так зараз думають лідери різних за ідеологією партій, так думають олігархи, так думають корупціонери та борці з корупцією. Проросійських партій, політиків та медіа в Україні після війни вже не буде. І це також дає надію на майбутнє країни.

Ту згуртованість, яку сьогодні демонструє український народ, бачить увесь світ. А це означає, що після закінчення війни для України відкриються величезні перспективи - і економічні, і політичні. Адже всі побачили, як українці борються за свою країну. Як вони вміють об'єднуватися перед загрозою держави, як розв'язана проти них війна змінює хід історії не лише України, а й усього світу. У ці тяжкі дні важливо зрозуміти: Путін програв війну в Україні. Він може спалювати міста та села, розстрілювати мирних жителів, але йому не вдасться вбити дух 40-мільйонної держави та української нації.

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