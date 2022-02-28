Наступ Путіна в Україні: до чого може вдатися армія РФ на новому етапі?

Наступ російських військ в Україні просувається не так швидко, як багато хто очікував. "Збройним силам РФ не вдається досягти прогресу, на який вони розраховували. Вони мають проблеми, пов'язані з логістикою та сильним опором України", - повідомило міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки в неділю, 27 лютого.

Аналогічні дані наводить і Пентагон, за оцінкою якого останніми днями Москва була розчарована повільним просуванням військ через несподівано серйозну українську відсіч і нездатність домогтися повного панування в повітрі. Американський "Інститут з вивчення війни" також зазначає, що опір української армії залишається дуже ефективним, незважаючи на величезну перевагу росіян у вогневій потужності.

Росія не очікувала такого успішного опору армії України

На думку російського військового оглядача Павла Фельгенгауера, навіть у США були готові до того, що "український організований опір впаде упродовж 72 годин і, можливо, переросте у партизанську війну". "Тому вони постачали до початку війни озброєння, які можуть використовувати партизанські загони: наприклад, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, переносні ракетні комплекси Javelin та інша протитанкова зброя", - зазначив аналітик у розмові з DW.

Павло Фельгенгауер (фото з архіву)

Відсутність помітного ефекту від повітряної кампанії стала для російського військового керівництва несподіванкою, вважає військовий експерт британського аналітичного центру Chatham House Матьє Булег. У перші години після вторгнення російська армія завдала авіаударів по військових базах та аеропортах України. "Незважаючи на це, збройні сили РФ зі складнощами придушують ППО та українські аерокосмічні сили", - зазначив Булег в інтерв'ю DW.

За підрахунками міноборони США, Росія вже перекинула в Україну не менше половини приблизно зі 150 000 військовослужбовців, які було зосереджено на російсько-українському кордоні. Їм протистоїть не лише регулярна армія України, а й добровольці, які сформували свої загони та озброюються саморобними "коктейлями Молотова", перекривають дороги і знімають дорожні знаки, щоб заплутати війська, що наступають.

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Тепер армія РФ частіше застосовуватиме важке озброєння

Більшість військових аналітиків переконані, що нинішня фаза війни - лише перший тактичний етап вторгнення, і тепер російські війська розширять наступальну кампанію. "Вони почали з чогось на кшталт гібридної війни. Я маю на увазі спецпризначенців, проникнення десантників - усе це насправді не входить до класичних методів, якими би могла похвалитись російська армія. Це не те, як вони воювали в Сирії, де вони звільняли сирійські міста, перетворюючи їх на купи руїн. Тепер, швидше за все, вони підходитимуть до справи більш серйозно, у російському стилі, і агресивніше використовуватимуть важке озброєння", - припускає Павло Фельгенгауер.

Цей прогноз, схоже, вже збувся 28 лютого в Харкові. За даними МВС України, Росія обстріляла житлові мікрорайони міста системою залпового вогню "Град". У свою чергу розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) зазначає, що під Харковом могли бути застосовані й некеровані бомби, які широко використовувалися російськими військовими в Сирії, "завдаючи величезних збитків мирному населенню". А розслідувальний проєкт Bellingcat стверджує, що Росія обстрілює житлові райони українських міст касетними боєприпасами.

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Зі свого боку міноборони Росії наголошує, що збройні сили РФ "завдають ударів лише по військових об'єктах. Цивільному населенню нічого не загрожує". Тим часом в Україні можуть застосувати термобаричні реактивні системи залпового вогню, які можна встановити на шасі танків Т-72. Одну з таких пускових установок, ТГС-1A "Солнцепек", помітили на вихідних поблизу Білгорода біля російсько-українського кордону, повідомляє CNN.

ТОС-1 - одна з найстрашніших систем озброєння в арсеналі Росії. Вона складається з паливного контейнера та двох окремих вибухових зарядів. Для створення високотемпературного вибуху використовується кисень із навколишнього повітря. Перший заряд запалює контейнер і розсіює паливо у хмару, яка потім змішується з киснем у повітрі. Потім хмара обтікає предмети та проникає в будівлі. Другий заряд підриває хмару, створюючи потужну ударну хвилю та висмоктуючи довколишнє повітря. Вперше подібну зброю використали радянські військові в Афганістані, а зовсім недавно - у Сирії.

Також є побоювання щодо можливої активізації використання крилатих ракет "Калібр" з цілями у Києві та Одесі. Ці ракети можуть запускатися з кораблів, літаків та підводних човнів і можуть бути оснащені як звичайними, так і ядерними боєголовками. На цьому тлі президент РФ Володимир Путін 27 лютого розпорядився привести російські сили ядерного стримування до "особливого режиму бойового чергування". Він пояснив це реакцією на агресивні висловлювання країн НАТО.

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