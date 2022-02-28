 Україна пропонує амністію і 5 мільйонів рублів солдатам РФ, які здадуться в полон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2022

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Новини

Україна пропонує амністію і 5 мільйонів рублів солдатам РФ, які здадуться в полон

Міністерство оборони України пропонує повну амністію і п'ять мільйонів рублів російським військовим, які складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти на це збирають лідери світової ІТ-індустрії.

Російські солдати в Армянську (північ Криму)

Російські солдати в Армянську (північ Криму) 25 лютого 2022 року

Україна пропонує російським військовим, які складуть зброю і здадуться в полон, повну амністію та п'ять мільйонів рублів. Про це ввечері в понеділок, 28 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", - написав міністр.

За його словами, кошти для забезпечення цієї акції збирають "лідери світової ІТ-індустрії". Резніков не уточнив, про які компанії йдеться. 

За чотири доби війни Росії проти України втрати військ РФ становлять понад 5,3 тисячі осіб убитими і пораненими. Сотні взяті в полон, повідомив Резніков.

Раніше в понеділок Кабінет міністрів України прийняв постанову на виконання указу президента Володимира Зеленського про виплату 100 тисяч гривень на місяць українським військовим, які беруть участь в бойових діях, поки триває війна з РФ. Сім’ям тих, хто загинув на війні, виплатять 15 мільйонів гривень грошової допомоги.

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    Автор: Микола Пермяков


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