Україна пропонує амністію і 5 мільйонів рублів солдатам РФ, які здадуться в полон

Україна пропонує російським військовим, які складуть зброю і здадуться в полон, повну амністію та п'ять мільйонів рублів. Про це ввечері в понеділок, 28 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", - написав міністр.
За його словами, кошти для забезпечення цієї акції збирають "лідери світової ІТ-індустрії". Резніков не уточнив, про які компанії йдеться.
За чотири доби війни Росії проти України втрати військ РФ становлять понад 5,3 тисячі осіб убитими і пораненими. Сотні взяті в полон, повідомив Резніков.
Раніше в понеділок Кабінет міністрів України прийняв постанову на виконання указу президента Володимира Зеленського про виплату 100 тисяч гривень на місяць українським військовим, які беруть участь в бойових діях, поки триває війна з РФ. Сім’ям тих, хто загинув на війні, виплатять 15 мільйонів гривень грошової допомоги.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Пішла п'ята доба з початку воєнної агресії Росії в Україні. Плани швидкого захоплення сусідньої держави, очевидно, виконати не вдалося. Тут ми зібрали фотографії двох-трьох минулих днів. Добровольці у Львові готують пляшки із запалювальною сумішшю, 27 лютого.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Палаюча російська військова техніка у Харкові, 27 лютого. Місто продовжує чинити опір агресорам.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Перші кадри початку переговорів між представниками України та Росії у Гомельській області, 28 лютого. Подробиці розвитку - в новинах DW.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Перекидання російської військової техніки до кордону з Україною в районі Білгорода, 28 лютого. На фото - самохідна гармата 2С7 "Півонія".
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Брати Віталій та Володимир Кличко у міській мерії української столиці координують оборону Києва, 27 лютого.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Колона російської техніки біля Іванкова рухається у бік української столиці. Супутникова фотографія, 27 лютого.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Службовці сил безпеки у Києві перевіряють підозрілі легкові автомобілі в пошуку ймовірних диверсантів, 28 лютого.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Супутникова фотографія аеропорту в Гостомелі під Києвом, де було знищено найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", 27 лютого.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Озброєні учасники сил територіальної оборони в мерії Києва.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Палаючий нафтовий склад під Києвом, 27 лютого.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Немовля спить серед біженців на вокзалі у Львові, 28 лютого. Далі - фото акцій солідарності та інших важливих подій, пов'язаних із війною в Україні.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Голуби миру - на антивоєнній демонстрації, організованій у Кельні в понеділок, 28 лютого, замість традиційної карнавальної ходи. Зображення закривавленого голуба - на держаку з прапором Російської Федерації.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
"Подавись!" - антивоєнна композиція на акції протесту в Дюссельдорфі, 28 лютого.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
На антивоєнну демонстрацію біля Бранденбурзьких воріт у Берліні в неділю вийшло понад 100 тисяч людей. Акції на підтримку України проходили та відбуваються у багатьох містах країни.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Історичний момент. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає з урядовою заявою у Бундестазі про новий курс щодо політики безпеки на тлі агресії Росії проти України, 27 лютого.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Колишній президент ФРН Йоахім Гаук висловлює підтримку послу України в Німеччині Андрію Мельнику на трибуні гостей у залі засідань Бундестагу в неділю, 27 лютого. Більшість депутатів парламенту вітали українського посла, вставши зі своїх місць, тривалими оплесками.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
"Будуймо мости!" - напис на мосту автобану A 45, що підлягає знесенню, і вже виведеному з експлуатації в Німеччині.
-
Війна в Україні - 28.02.2022
Ніагарський водоспад на кордоні США та Канади - в кольорах українського прапора, 27 лютого.
Автор: Микола Пермяков