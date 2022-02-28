Кабмін ухвалив рішення про виплату військовим 100 тисяч гривень в місяць

Україна платитиме військовослужбовцям по 100 тисяч гривень на місяць. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на виконання указів президента Володимира Зеленського. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок, 28 лютого, на Facebook.

"Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень у розрахунку на місяць, пропорційно часу участі в таких діях і заходах", - написав він.

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В умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським буде виплачуватись додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень у розрахунку на місяць.

Сім’ям військовослужбовців, які загинули на війні, виплатять одноразову грошову допомогу обсягом 15 мільйонів гривень. Цю суму розподілять рівними частками на всіх отримувачів.

"Я хочу повторити слова президента: це робиться не для того, щоб нам сказали "дякую". Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу", - пояснив Резніков.



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