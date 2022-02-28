 Кабмін ухвалив рішення про виплату військовим 100 тисяч гривень в місяць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2022

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Новини

Кабмін ухвалив рішення про виплату військовим 100 тисяч гривень в місяць

Україна платитиме військовим по 100 тисяч гривень на місяць, поки триває війна з Росією. Сім’ям тих, хто загинув на війні, виплатять 15 мільйонів гривень грошової допомоги Відповідне рішення ухвалив уряд.

Українські військові боронять Київ від російських військових 25 лютого 2022 року

Українські військові боронять Київ від російських військових 25 лютого

Україна платитиме військовослужбовцям по 100 тисяч гривень на місяць. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на виконання указів президента Володимира Зеленського. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок, 28 лютого, на Facebook.

"Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень у розрахунку на місяць, пропорційно часу участі в таких діях і заходах", - написав він.

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В умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським буде виплачуватись додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень у розрахунку на місяць.

Сім’ям військовослужбовців, які загинули на війні, виплатять одноразову грошову допомогу обсягом 15 мільйонів гривень. Цю суму розподілять рівними частками на всіх отримувачів.

"Я хочу повторити слова президента: це робиться не для того, щоб нам сказали "дякую". Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу", - пояснив Резніков.


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  • Гаага

    Акції солідарності з Україною

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  • Відень

    Акції солідарності з Україною

    Мітинг у Відні, Австрія.

  • Оттава

    Акції солідарності з Україною

    Демонстранти в Оттаві, Канада.

  • Оттава

    Акції солідарності з Україною

    "Донбас - це Україна". Плакат на акції в Оттаві.

  • Токіо

    Акції солідарності з Україною

    Українці на демонстрації в Токіо, Японія.

  • Стокгольм

    Акції солідарності з Україною

    Учасники антивоєнного пікету перед посольством Росії у Стокгольмі, Швеція.

  • Мадрид

    Акції солідарності з Україною

    "Ні війні". Мітинг у Мадриді, Іспанія.

  • Варшава

    Акції солідарності з Україною

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  • Прага

    Акції солідарності з Україною

    Демонстрація на Вацлавській площі в Празі, Чехія.

  • Вільнюс

    Акції солідарності з Україною

    Громадянин Білорусі й Росії - музикант Тімоте Суладзе спалює свій російський паспорт перед посольством у Вільнюсі, Литва.

  • Лісабон

    Акції солідарності з Україною

    Перед початком війни український футболіст Роман Яремчук показав майку з українським тризубом після забитого м'яча в матчі Ліги чемпіонів у Лісабоні, Португалія.

    Автор: Микола Пермяков


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