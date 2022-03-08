У Маріуполі внаслідок авіаудару знищено дитячу лікарню

Внаслідок авіанальоту в Маріуполі у середу, 9 березня, постраждала будівля дитячої лікарні. Загиблих серед породіль і дітей після бомбардувань у Маріуполі немає, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. На цей час відомо про 17 поранених. Чи є серед них діти, невідомо.

Водночас Маріупольська міська рада у своєму каналі в Telegram написала: "Наразі російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований".

На удар по лікарні також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав це "звірством" та вкотре закликав міжнародну спільному закрити небо над Україною.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав він у Twitter.



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Маріуполь - місто на півдні Донецької області, яке перебуває в облозі російських військ. У місті є проблеми із постачанням води та світла. Вже кілька разів зривалася евакуація мирного населення з міста на підконтрольну Україні територію через обстріли. У самопроголошеній "ДНР" повідомляли про евакуацію населення на підконтрольну їй територію.