 У Маріуполі внаслідок авіаудару знищено дитячу лікарню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2022

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Новини

У Маріуполі внаслідок авіаудару знищено дитячу лікарню

Внаслідок авіанальоту у Маріуполі постраждала будівля дитячої лікарні, повідомляють українські органи влади. На цей час відомо про 17 поранених.

Маріуполь в епіцентрі бойових дій (фото 7 березня)

Маріуполь в епіцентрі бойових дій (фото 7 березня)

Внаслідок авіанальоту в Маріуполі у середу, 9 березня, постраждала будівля дитячої лікарні. Загиблих серед породіль і дітей після бомбардувань у Маріуполі немає, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. На цей час відомо про 17 поранених. Чи є серед них діти, невідомо.

Водночас Маріупольська міська рада у своєму каналі в Telegram написала: "Наразі російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований".

На удар по лікарні також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав це "звірством" та вкотре закликав міжнародну спільному закрити небо над Україною.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав він у Twitter.


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Маріуполь - місто на півдні Донецької області, яке перебуває в облозі російських військ. У місті є проблеми із постачанням води та світла. Вже кілька разів зривалася евакуація мирного населення з міста на підконтрольну Україні територію через обстріли. У самопроголошеній "ДНР" повідомляли про евакуацію населення на підконтрольну їй територію. 

  • Краматорськ, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Тривають обстріли та бомбардування українських міст. Жахливі руйнування та жертви серед мирного населення... Ця світлина зроблена у Краматорську - 160-тисячному місті у Донецькій області.

  • Тернопіль, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Кася, лікарка, яка живе у Варшаві, організовує евакуацію літніх людей в районі Тернополя.

  • Тернопіль, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Літня жінка з-під Тернополя залишає свій дім з допомогою учасників евакуаційної акції для людей, які не можуть зробити це самостійно.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Евакуація жителів Ірпеня, 7 березня.

  • Львів, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Потяг з біженцями зі Львова в напрямку Польщі.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Шлях чи вулиця? "President ZELENSKY WAY" - біля посольства Росії у Вашингтоні.

  • Суми, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Підбита російська військова техніка поблизу міста Суми.

  • Львів

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Плакат у Львові: "Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине".

  • Харків

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Представники тероборони перевіряють підбиту техніку російських військ під Харковом, 7 березня.

  • Любачув

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Жінки та діти виїжджають з України, чоловіки залишаються вдома, щоб захищати. Ця фотографія зроблена в польському місті Любачув.

  • Київ

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Учасник сил територіальної оборони в Києві збирається на патрулювання міста.

  • Будомеж

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Діти-біженці з України в польському Будомежі.

  • Ватра-Дорней, 8 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Родини українських біженців біля вогнища у румунському місті Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    В угорському місті Захонь приміщення місцевого музею передали під розміщення біженців і вивозять експонати.

  • Унтермайтинген

    Війна в Україні - 08.03.2022

    У Німеччині біженців, які прибувають до Берліна, починають перерозподіляти у ніші регіони країни. На цій світлині - пункт тимчасового розміщення в баварському Унтермайтингені.

  • Касіма

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Акція солідарності в Японії. Українські прапори на полі біля міста Касіма.

  • Дрезден

    Війна в Україні - 08.03.2022

    50-метровий пацифістський символ у кольорах національного прапора України на фасаді одного з готелів у східнонімецькому Дрездені.

  • Пекін

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Українські спортсменки і спортсмени продовжують успішно виступати на Паралімпійських іграх у Пекіні. На цій фотографії - медалістки Паралімпіади-2022 Ірина Буй (у центрі), Олександра Кононова (ліворуч) і Людмила Ляшенко (праворуч).

  • Стамбул, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Демонстрація на підтримку України в турецькому Стамбулі.

    Автор: Микола Пермяков


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