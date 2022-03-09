Внаслідок авіаудару по лікарні в Маріуполі загинули троє осіб, серед яких дитина

Внаслідок бомбардування силами РФ дитячої лікарні в Маріуполі 9 березня загинуло троє людей, серед них одна дитина, повідомляє у четвер, 10 березня, Маріупольська міська рада. Ще 17 людей дістали поранень.

"На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка", - ідеться у повідомленні міськради у Telegram.

Авіаудар по лікарні

Під час авіанальоту на лікарню, за інформацією Маріупольської міськради, російські сили скинули на будівлю кілька бомб. Приміщення зазнало значних руйнувань, людей виносили з будівлі на ношах.

Президент України Володимир Зеленський назвав авіаудар по дитячій лікарні "звірством" й вкотре закликав Захід закрити небо над Україною.

"Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства!" - написав він у Twitter.

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Маріуполь - місто на півдні Донецької області, яке перебуває в облозі російських військ. У місті є проблеми із постачанням води та світла. Вже кілька разів зривалася евакуація мирного населення з міста на підконтрольну Україні територію через обстріли. У самопроголошеній "ДНР" повідомляли про евакуацію населення на підконтрольну їй територію.