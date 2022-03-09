Внаслідок авіаудару по лікарні в Маріуполі загинули троє осіб, серед яких дитина

Внаслідок бомбардування силами РФ дитячої лікарні в Маріуполі 9 березня загинуло троє людей, серед них одна дитина, повідомляє у четвер, 10 березня, Маріупольська міська рада. Ще 17 людей дістали поранень.
"На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка", - ідеться у повідомленні міськради у Telegram.
Авіаудар по лікарні
Під час авіанальоту на лікарню, за інформацією Маріупольської міськради, російські сили скинули на будівлю кілька бомб. Приміщення зазнало значних руйнувань, людей виносили з будівлі на ношах.
Президент України Володимир Зеленський назвав авіаудар по дитячій лікарні "звірством" й вкотре закликав Захід закрити небо над Україною.
"Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства!" - написав він у Twitter.
Читайте також: Радник мера: "Те, що Росія робить в Маріуполі, навіть уже не геноцид"
Маріуполь - місто на півдні Донецької області, яке перебуває в облозі російських військ. У місті є проблеми із постачанням води та світла. Вже кілька разів зривалася евакуація мирного населення з міста на підконтрольну Україні територію через обстріли. У самопроголошеній "ДНР" повідомляли про евакуацію населення на підконтрольну їй територію.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Сьогодні в галереї буде багато дітей, які ще перебувають у небезпеці або вже залишили з мамами, братами, сестрами райони ведення бойових дій, обстрілів, ракетних ударів по мирному населенню України. Проте розпочнемо із цього знімку, зробленого напередодні під час евакуації під Києвом.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Супутникове фото зруйнованого мосту у місті Ірпінь, по руїнах якого з міста біля Києва відбувається евакуація людей. Світлини звідти ми публікували раніше.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Президент Володимир Зеленський 8 березня оприлюднив чергове відео з Києва. Того ж дня глава української держави по відеозв'язку виступив перед парламентом Великобританії. Використав у зверненні цитату зі знаменитої промови Уїнстона Черчілля: "Ми не здамося і не програємо. Захищатимемося будь-якою ціною".
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Частини збитого російського винищувача-бомбардувальника у Харкові. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку бойових дій над територією країни вже збито майже 50 літаків ВПС РФ.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Добровольці з Білорусі проходять військовий інструктаж та навчання у Києві.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Жінка з дитиною в бомбосховищі в Маріуполі.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Чимало киян продовжує ховатися від обстрілів у міському метро.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Ультразвукові знімки у пологовому відділенні однієї з лікарень Львова.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Ще одна світлина з лікарні у Львові, що став чи не головним пунктом на шляху українських біженців до Європейського Союзу із охоплених бойовими діями регіонів країни.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Діти-біженці з Маріуполя у селі Безіменне Донецької області. У Маріуполі після тривалого обстрілу зруйновано житлові квартали, немає струму та водопостачання.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Залізниця в Києві. У темний час доби у всьому місті дотримуються режиму світломаскування. Під час руху небезпечними регіонами країни вночі цей режим поширюється і на потяги.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Уже в безпеці. Українські біженці, які прибули до прикордонного польського села Медика.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Центральний вокал у Гамбурзі. Точних даних про кількість біженців з України в Німеччині поки що немає, але офіційно вже зареєстровано понад 80 тисяч людей. Очікується, що до ФРН може прибути до 225 тисяч людей з України. Європа готується прийняти кілька мільйонів.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Без слів. Перемишль, Польща.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Хостел у французькому місті Кале. Багато біженців, які прибувають сюди, прямують до родичів у Великобританії. Однак спочатку вони мають отримати візи.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Літак ВПС Японії в очкуванні відправлення рейсу з гуманітарною допомогою для України на військовій базі у місті Комакі.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Король Нідерландів Віллем-Александер та королева Максима зустрілися у Гаазі з представниками української громади. Напередодні під час спільної акції теле- та радіостанцій громадяни Нідерландів зібрали понад 105 мільйонів євро на допомогу Україні та українцям.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Графіті зі зображеннями президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка у місті Підгориця, Чорногорія.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
Європейські та українські прапори перед будівлею Європейського парламенту в Страсбурзі. Ще на початку березня ЄС заявив про виділення щонайменше 500 мільйонів євро зі свого бюджету на термінову гуманітарну допомогу Україні.
-
Війна в Україні - 09.03.2022
"Ні війні!" - акція в японському місті Хіросіма у Меморіальному парку миру. Парк розташовано на території колишнього округу Накадзіма, повністю знищеного внаслідок атомного бомбардування Хіросіми у 1945 році.
Автор: Микола Пермяков