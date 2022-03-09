Зеленський підкреслив готовність до компромісів з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність іти на компроміси у переговорах з Росією щодо розв'язаної нею війни. "На кожних переговорах моя мета - припинити війну з Росією", - сказав Зеленський в інтерв'ю з німецьким таблоїдом Bild, оприлюдненому в середу, 9 березня. - Можна іти на компроміси, але ці компроміси не повинні бути зрадою моєї країни". Водночас інша сторона, за його словами, також повинна бути "готовою до компромісів".

Зеленський також повідомив, що поки ще не мав прямого контакту з російським президентом Володимиром Путіним і зазначив: "Лише після прямих переговорів між двома президентами ми можемо завершити цю війну".

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Він назвав обстріли російськими військами Маріуполя "гуманітарною катастрофою". "Із різних міст нашої країни туди було відправлено гуманітарну допомогу, але російські солдати її не пропускають", - сказав президент України.

Щодо підтримки Німеччини для України у війні з Росією він зазначив: "Я бачу деякі кроки, які нам допомагають". Зокрема, Зеленський згадав призупинення сертифікації газопроводу "Північйний потік-2". "Я не хочу давати оцінку пану (канцлеру Німеччини Олафу. - Ред.) Шольцу та його уряду. Я зроблю це потім, коли ми побачимо, скільки ми маємо жертв. Для нас кожна хвилина дорога", - сказав він.

Інтерв'ю німецькому виданню Зеленський дав напередодні першої зустрічі на найвищому рівні між Росією та Україною від початку російського вторгнення в Україну. На 10 березня запланована тристороння зустріч голів МЗС України, Росії та Туреччини в турецькій Анталії. За повідомленням Reuters, голова російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров уже прибув до Туреччини.