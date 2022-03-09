Канцлер ФРН Шольц закликав Путіна зупинити кровопролиття в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні: "Мій заклик до російського президента: Зупиніть кровопролиття, виведіть назад російські війська! Це жахлива катастрофа для українського народу, але російський народ також страждає від цієї війни", - заявив він під час спільної пресконференції за результатами перемовин із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Берліні в середу, 9 березня.
"Зараз необхідне припинення вогню", - зазначив Шольц, підкресливши, що уряд ФРН у тісній взаємодії з міжнародними партнерами шукає дипломатичні шляхи врегулювання кризи. "Ми бачимо зараз багато нападів на українські міста, школи та житлові будинки. Життя людей в зоні бойових дій нестепне. Страждання людей в регіоні кризи шокує нас", - відзначив канцлер ФРН, підкресливши, що російський напад на Україну є кричущим порушення міжнародного права.
"У Європі розпочалась інша епоха. Світ, у якому ми живемо, вже не такий, як раніше", - констатував Шольц.
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Німеччина проти постачання бойових літаків Україні
Канцлер ФРН запевнив уряд у Києві у своїй підтримці, нагадавши, що Німеччина вже надає Україні певні види озброєнь та підтримала запровадження суворих санкцій проти Росії. Водночас він виступив проти надання Україні винищувачів МіГ-29 з країн НАТО. "Ми маємо вкрай уважно обмірковувати ті конкретні кроки, які ми робимо. І тут, безумовно, не йде мова про бойові літаки", - підкреслив він.
Зі свого боку Джастін Трюдо також застеріг від подальшої ескалації кризи в Україні. Він сказав, що його країна буде й надалі постачати Україні спорядження та озброєння. "Ми маємо діяти плечем до плеча із нашими партнерами та стежити за тим, аби не сприяти ескалації. Ми хочемо деескалації та припинення конфлікту", - зазначив він, додавши, що Україну треба підтримувати "усіма можливими способами".
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Напередодні Польща запропонувала передати свої винищувачі МіГ-29 на базу ВПС США "Раммштайн" у Німеччині з метою їхньої подальшої передачі Україні, але США одразу назвали цей план "неприйнятним", закликавши подумати про можливі геополітичні наслідки, якщо бойові літаки вилетять до українського повітряного простору, де йдуть бойові дії, з території баз США чи НАТО.
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Автор: Микола Пермяков