 Як Херсонщина живе під російською окупацією | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.03.2022

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Україна

Як Херсонщина живе під російською окупацією

Міста та села Херсонської області, які опинилися під російською окупацію з перших днів війни, перебувають у повній ізоляції, з запасом ресурсів на десять днів та вірою в Україну.

Мітинг у Херсоні проти російського вторгнення, 5 березня 2022 року

Мітинг у Херсоні проти російського вторгнення, 5 березня 2022 року

"Ми не здаємося, ми - Україна!". Це гасло нині щодня лунає на площах та вулицях міст та сіл Херсонської області, які фактично з перших днів війни Росії проти України опинилися під окупацією РФ. Це Нова Каховка, Каховка, Гола Пристань, Скадовськ, Олешки, Генічеськ, Новотороїцьке, Чаплинка. Щодня люди у містечках та райцентрах незважаючи на те, що на них направлені дула автоматів російських солдат, виходять на мирні акції протесту, аби заявити, що Росію сюди ніхто не запрошував і не хоче бачити.

"Вчора у нас був мітинг. Прийшло більше 5 тисяч людей. Всі з синьо-жовтими прапорами. Люди співали гімн, збирали підписи до президента США та всіх президентів європейських країн з проханням закрити небо над Україною. Мітинги у нас тепер щодня", - розповів DW Олешківський міський голова Євген Рищук.

Життя в ізоляції

У всіх цих містах та селах ситуація подібна - вони оточені з усіх боків російськими військами, які здебільшого не заходять у міста, а контролюють всі в’їзди та виїзди з міст та сіл. Є такі міста, як Нова Каховка, яке розташоване обабіч Каховської ГЕС, тут російські війська стоять безпосередньо в місті. У всіх населених пунктах залишається піднятим український прапор, місцева влада залишається на своїх місцях і продовжує займатися життєзабезпеченням своїх міст та селищ.

"Електрика, газ, вода у нас є, комунальні підприємства працюють. Люди, волонтери зорганізувалися, своїми силами зробили громадське формування, аби не було мародерства. Зв'язок з центром є тільки телефоном. Але чим вони нам можуть зараз реально допомогти? З логістикою великі проблеми. Людям нарахували пенсії і ті, хто отримує її через "Укрпошту" не можуть отримати гроші, бо немає як їх привезти", - каже міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

Скадовськ знаходиться за 30 км від адміністративного кордону з окупованим РФ Кримом та на відстані ста кілометрів від Херсону. У цьому місті не було бойових дій, його з перших годин початку війни взяли в облогу російські військові. "Поставили блокпости. Людей пропускають, перевіряють машини і документи. Були обстріли цивільних машин з жертвами. Вчора обстріляли швидку. Без жертв", - каже міський голова Скадовська.

Зранку 9 березня російські танки заїхали безпосередньо в саме місто, розташувалися біля міської ради й поки не вчиняють ніяких дій. Мери міст, що знаходяться під контролем російських військ, констатують, що місцеве самоврядування зараз залишилося сам на сам з окупантами: без зв’язку, підтримки та розуміння, що робити далі.

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"Немає з ким розмовляти…"

Мери міст підтверджують, що на контакт російські військові до них не виходять і не озвучують жодних вимог, та припускають, що у них немає розуміння, що робити з захопленими територіями, жителі яких не зустрічають їх з хлібом-сіллю, як планувалося вищим керівництвом Росії.

За словами міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка, він через свого заступника намагається контактував з російськими військовими, аби можна було завезти продукти харчування до населених пунктів, які знаходяться по інший бік захопленої Каховської ГЕС.

Міський голова каже, що нині розміщується на одному з комунальних підприємств міста. У міськраді ж російські війська розмістили свою комендатуру, призначили свого коменданта міста та ввели комендантську годину. "Місто під контролем російської армії. Я займаюся суто життєдіяльністю міста та громади, а їхній комендант там роздає спецерепустки для переміщення містом. Контакти через мого заступника бувають тільки тоді, коли ми самі не можемо вирішити проблему, зокрема це переміщення дорогою, яка йде через ГЕС, що вони контролюють", - сказав DW Коваленко

У декого навіть такого контакту немає. Зокрема Олешківський міський голова Євген Рищук каже, що на Антонівському мосту, єдиній артерії, що через Дніпро сполучає лівобережні Олешки з правобережним Херсоном, де у перші дні війни йшли запеклі бої, залишилися тіла більше сотні загиблих цивільних та українських військових. Священослужителі та волонтери намагалася домовитися, аби забрати тіла з мосту, однак безрезультатно.

"Там немає з ким розмовляти. На їхніх блокпостах постійно міняються люди. З ким домовлятися? Тіла лежать, ми намагаємося хоч якось забрати та поховати, бо це якось не по-християнськи і може бути великою екологічною проблемою", - зазначає Рищук.

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Ресурсів залишилося на десять днів

Оскільки регіон аграрний, то поки що громади міст та сіл забезпечені основними продуктами харчування. Допомагають з цим місцеві фермери: підвозять до містечок овочі, м'ясо, лагодять та запускають непрацюючі олійниці та млини, аби забезпечити хлібопекарні борошном та олією.

А от з пальним і ліками, особливо для онкохворих, ситуація критична. "З точки зору продовольства, то ми протримаємося на тих базах і овочевих складах, які є, але не більше десяти днів. Зараз надзвичайно гостро стоїть проблема з ліками і паливно-мастильними матеріалами, запасів і поповнення яких не здійснюється. Їх вистачить на день-два", - каже мер Нової Каховки Коваленко.

Міста сформували з запасів палива собі резерв для екстреного виїзду автомобілів комунальних служб та швидкої допомоги. Коли запаси закінчаться, то життєзабезпечення окупованих містечок та сіл буде повністю паралізоване. Що робити далі, жоден з міських голів не знає.

Настрої проукраїнські, але запитань багато

У регіоні частково не працює мобільний зв'язок. Попри те, що приміщення суспільного мовника у Херсоні та телевежа знаходиться під контролем російських солдат, в області українське телебачення не зникло. Дехто дивиться його через супутник, дехто через інтернет. "Ми всі дивимося українські канали. Ні радіо, ні телебачення російського тут немає. Люди налаштовані дуже проукраїнськи. Тому ці шоу з роздачою російської гуманітарки на камеру для російського телебачення, які влаштовували, у нас не проходять. Люди просто не беруть нічого з рук окупантів", - каже громадський активіст з міста Генічеськ Антон (ім’я змінене). За його словами, багатотисячні мітинги у Генічеську на підтримку України показують, що "русский мир" тут не чекали і не хочуть.

"Поки репресій і переслідувань за те, що люди виходять на протест, у нас немає. Російські солдати нам кажуть, що вони, мовляв, не загарбники. Натомість вже пригрозили, якщо ми їх провокуватимемо, то всі сидітимемо у підвалах і вони зрівняють місто з землею", - розповідає Антон. За його словами, попри те, що у жителів області є багато запитань до керівництва країни, чому значна частина Херсонщини віддали російській армії фактично без бою, люди не втрачають віру і сподіваються, що невдовзі Україна відновить контроль над їхньою територією.

Тим часом, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, російські "окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії". За даними української сторони, станом на 9 березня затримано понад 400 громадян України.

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Докладно

Мітинг у Херсоні проти російського вторгнення, 5 березня 2022 року

Як Херсонщина живе під російською окупацією

Міста й села під російською окупацію перебувають у повній ізоляції, з запасом ресурсів на десять днів і вірою в Україну.  

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