 Російська армія окупувала частину Херсонської області України - ХОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Російська армія окупувала частину Херсонської області України - ХОДА

Російські війська захопили всі державні структури в Генічеському районі, заявили в Херсонській ОДА. Повідомляється про військову техніку в місті Нова Каховка та захоплення Каховської ГЕС.

Російська військова техніка в Армянську (Крим)

Російська військова техніка в Армянську (північний Крим)

Російська армія станом на другу половину дня в четвер, 24 лютого, окупувала частину Херсонської області України. Про це повідомила на Facebook Херсонська обласна державна адміністрація (ХОДА).

За цими даними, в Генічеському районі всі державні структури перейшли під контроль агресорів. "Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні", - йдеться в повідомленні.

У Скадовському районі колона військової техніки стоїть у районі Широкого. У місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянини та активних бойових дій немає.

У Бериславському районі велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та попрямувала в бік Великої Олександрівки. Стрілянини та активних бойових дій немає.

У Каховському районі військова техніка стоїть у місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянини та активних бойових дій немає.

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У Херсонському районі інформація часткова. Населений пункт Олешки - під контролем російських військ. Військові об’єкти знищені російською авіацією. Переправа через річку Дніпро перебуває під контролем окупаційних військ.

Служба ДСНС працює в режимі підвищеної готовності.

Повідомляється про 33 постраждалих, із них четверо - діти, а 17 - військовослужбовці. Також повідомляється про 13 загиблих, серед них - двоє дітей і дев'ятеро військовослужбовців.

Офіс президента України: Генічеськ, Каховка і Скадовськ - під ударом

Українські військові б'ються з військами РФ на Донецькому та Луганському напрямі. Під ударом перебувають Генічеськ, Каховка і Скадовськ. ЗСУ чинять активний опір і відкидають противника, повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Щодо ситуації на фронтах: зараз противник узяв оперативну паузу, перегруповується. Проте запеклі бої точаться на півдні країни, під ударом перебувають Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. В нас є дуже багато фото та відеофіксацій руйнувань, яких завдають російські збройні сили навіть по цивільній інфраструктурі… Також запеклі бої тривають на Луганському та Донецькому напрямках, але одразу наголошу, що ЗСУ були готові до цих подій і, безумовно, дуже активно чинять опір і відкидають противника на відстань від рубежів", - цитує Подоляка "Інтерфакс-Україна".

Херсонська область межує з анексованим Росією Кримом. У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції проти України. Російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати Україну. В Україні оголошено воєнний стан.

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    Автор: Марина Барановська


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