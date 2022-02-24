 Генсек ООН закликав Путіна зупинити напад військ на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Генсек ООН закликав Путіна зупинити напад військ на Україну

Генеральний секретар ООН закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити напад російських військ на Україну та "дати миру шанс".

Антоніу Гутерріш

Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріш звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом не віддавати наказ військам на вторгнення в Україну. Про це він заявив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер, 24 лютого, передає dpa.

"День був повний чуток і вказівок на те, що наступ на Україну неминучий", - заявив Гутерріш.

"Тому, якщо справді готується операція, щиро можу сказати тільки одне. Президент Путін, зупиніть напад ваших військ на Україну, дайте світові шанс!".

Поспред РФ: Наші сигнали не почули

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні заявив, що "корінь сьогоднішньої кризи навколо України - у діях самої України, яка займалася багаторічним саботажем своїх прямих зобов'язань щодо мінського комплексу заходів",.

"Наші сигнали Києву про необхідність припинення провокацій проти Луганської та Донецької народних республік не були почуті. Схоже, що у наших українських колег, яких останнім часом активно озброюють і підбурюють низка держав, не зникала хибна думка, що з благословення західних кураторів вони можуть досягти військового вирішення проблеми Донбасу", - сказав він.

Китай закликав до стриманості

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай закликає всі сторони українського конфлікту до стриманості та вирішення всіх питань шляхом переговорів і консультацій.

"Ми уважно стежимо за розвитку подій навколо України та закликаємо всі сторони до стриманості, щоб не допускати ескалації ситуації", - сказав він на екстреному засіданні.

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