 Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України ″неприйнятною″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2022

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Новини

Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною"

Представник Пентагону пояснив, що перспектива вильоту винищувачів, наданих у розпорядження США, з американської бази НАТО у повітряний простір, у якому воює Росія, "викликає серйозні побоювання всього Альянсу".

МіГ-29

МіГ-29

Пентагон назвав "неприйнятною" пропозицію Варшави поставити МіГи США з метою подальшої передачі їх Україні. "Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних логістичних проблем, пов'язаних з цією пропозицією Польщі, але ми не вважаємо її прийнятною", - йдеться у заяві прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, виголошеній у середу, 9 березня.  

За словами Кірбі, перспектива того, що винищувачі, надані у розпорядження США, вилетять з американської бази НАТО у повітряний простір, у якому воює Росія, "викликає серйозні побоювання всього Альянсу".

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Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд також висловила подив щодо заяви Польщі. "Я думаю, це був несподіваний крок з боку поляків", - зазначила вона під час виступу у Конгресі. Нуланд наголосила, що консультації з Польщею щодо цього питання ведуться вже кілька днів.

Нагадаємо, 8 березня МЗС Польщі заявив, що Варшава готова безкоштовно передати усі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазу Рамштайн у Німеччині та надати їх у розпорядження уряду США для подальшої їх передачі Україні. Натомість країна просить Сполучені Штати надати їй літаки з відповідними технічними можливостями. Польська влада також закликала інших партнерів по НАТО, які мають радянські винищувачі МіГ-29, діяти так само.

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