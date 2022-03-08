Китай виступив за мирні переговори і гуманітарну допомогу Україні

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китаю "болить, коли в Європі знову розгорається полум'я війни", повідомляє у вівторок, 8 березня, агенція Reuters з посиланням на китайські ЗМІ.

Сі Цзіньпін під час віртуальної зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), заявив, що три країни повинні спільно підтримувати мирні переговори між Росією та Україною, спрямовані на дипломатичне врегулювання, передає китайська державна телекомпанія CCTV.

Ситуацію в Україні він назвав "тривожною" і наголосив, що пріоритетом має бути запобігання її ескалації або "виходу з-під контролю". Лідер КНР також сказав, що Франція та Німеччина повинні докласти зусиль, щоби зменшити негативні наслідки кризи, і висловив стурбованість впливом санкцій на стабільність глобальних фінансів, постачання енергоносіїв, транспорту та ланцюгів поставок.

Читайте також: Які союзники є у Москви?

"Канцлер Шольц, президент Макрон і президент Сі домовилися повністю підтримати всі переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту. Всі три країни готові надавати подальшу гуманітарну допомогу", - йдеться в заяві на сайті уряду ФРН за результатами відеоконференції. Згідно з повідомленням, лідери також висловилися за створення дієвих гуманітарних коридорів в Україні. Крім того, міністри закордонних справ трьох країн розпочнуть тісні консультації для координації подальших зусиль для припинення війни.

Під час відеоконференції глави трьох країн обговорили також відносини між Європейським Союзом і Китаєм. Сторони висловили бажання побудувати позитивний порядок денний, не відкидаючи складних питань через поглиблений діалог з європейськими інституціями, повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Нагадаємо, ще станом на початок лютого керівники Росії та Китаю на зустрічі у Пекіні продемонстрували єдність у своїй критиці Заходу. Відтоді з Китаю надходять суперечливі сигнали. На позачерговому засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Китай не став однозначно ставати на захист російської позиції і закликав всі сторони до "стриманості". Тим не менше, Пекін відмовлявся називати російський напад вторгненням, виправдовуючи дії Росії і критикуючи Захід за постачання Україні зброї.

Китай - важливіший для Росії як партнер, ніж навпаки. Торгівля з Китаєм складає близько 20 відсотків зовнішньоторговельного балансу Росії. Натомість частка Росії становить для Китаю лише 2,4 відсотка. Водночас торговельні відносини Москви і Пекіна розвиваються. За 2021 рік торговельний оборот зріс на 36 відсотків до 147 мільярдів доларів. Для порівняння: торгівля між Росією і ЄС склала 174 мільярди євро.