Китай виступив проти антиросійських санкцій та звинуватив США у "нагнітанні паніки"

Китай виступив проти запроваджених низкою країн нових санкцій проти РФ та звинуватив США у нібито нагнітанні "страху та паніки" через ситуацію навколо України. З відповідною заявою виступила прессекретарка міністерства закордонних справ КНР Хуа Чунін у середу, 23 лютого, передає агенція AP.

Вона зазначила, що позиція Китаю з українського питання послідовна та незмінна, заяви КНР відповідають її твердій позиції щодо просування врегулювання регіональних питань шляхом діалогу та консультацій.

Як вказує агенція, представниця МЗС КНР сказала, що США "підігрівають напруженість", надаючи Україні оборонну зброю, не згадуючи при цьому розгортання Росією тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною. Хуа Чунін також не згадала про зусилля США, та інших країн Заходу щодо "дипломатичної взаємодії" з Росією.

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"Щодо питання України, на відміну від США, які продовжують постачати зброю в Україну, сіяти страх і паніку і навіть розігрувати загрозу війни, Китай закликає всі сторони поважати та приділяти увагу законним інтересам безпеки один одного, працювати разом над вирішенням проблем шляхом переговорів та консультацій і підтримувати регіональний мир та стабільність", - заявила вона. На переконання представниці МЗС Китаю, санкції, запроваджені США та іншими країнами проти Росії, виявились неефективними у зниженні напруги.

Визнання Росією "ЛДНР"

Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" 21 лютого. Як заявив президент РФ Володимир Путін - у межах Донецької та Луганської областей України. Рада Федерації РФ дозволила президентові використати армію на сході України, біля кордонів якої вже зосереджено потужне угруповання російських військ. У зв'язку з цим на Заході побоюються розростання воєнного конфлікту. Київ та світова спільнота різко засудили грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Європейський Союз, Великобританія, США, Японія, Австралія та Канада ухвалили рішення про нові санкції щодо Росії.