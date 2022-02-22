Путін: РФ визнала "ЛДНР" у межах всієї Донецької та Луганської областей

Російська Федерація визнала самопроголошені Донецьку і Луганську "народні республіки" в межах всієї території однойменних областей України, заявив під час пресконференції в Кремлі у вівторок, 22 лютого, президент РФ Володимир Путін.

"Ми їх визнали. А отже ми визнали всі їхні фундаментальні документи, в тому числі і "конституцію". А в "конституції" прописані кордони в межах Донецької та Луганської областей на той момент, коли вони були в складі України", - сказав він. При цьому російський президент додав, що всі "спірні питання" Київ може з'ясувати в рамках переговорів з очільниками так званих "республік" у майбутньому.

Путін окремо зазначив, що Росія вважатиме конфлікт з Україною врегульованим тоді, коли анексований півострів Крим буде визнаний російським, Київ відмовиться від прагнення до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а Захід "демілітаризує" Україну.

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Що про межі "ЛДНР" казали інші посадовці РФ

За кілька годин до пресконференції Путіна речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова сказала, що питання меж так званих "ЛДНР" визначатиметься у майбутньому. "Немає нічого дивного в тому, що існують суверенні країни, держави з невирішеними або просто не зафіксованими кордонами - це всюди", - сказала вона. За її словами, щоб "зупинити розвиток подій" на Донбасі "було визнано ту реальність, що сформувалася", а решта, зокрема й визначення кордонів, обговорюватиметься в майбутньому.

До цього заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив журналістам, що Росія визнала "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" у тих кордонах, в яких їхні ватажки виконували свої повноваження.

У свою чергу речник Кремля Дмитро Пєсков зранку в вівторок не зміг дати журналістам чіткої відповіді на вісім запитань і уточнень про те, в межах яких кордонів Росія визнала "ЛДНР" . "У тих кордонах, у яких вони існують і були проголошені", - сказав він взаємовиключні речі.

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Нагадаємо, що указ Путіна про визнання "ЛДНР" передбачає введення військ на їхню територію, а ратифіковані у вівторок російським парламентом договори про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу передбачають можливість побудови там військових баз РФ. У вівторок верхня палата російського парламенту також дозволила Путіну використовувати війська РФ за кордоном.