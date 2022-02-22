 Росія евакуює дипломатів з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Росія евакуює дипломатів з України

РФ вирішила евакуювати персонал дипустанов з України найближчим часом. Дипломатів захищають начебто від "русофобії" в Україні.

Чоловік намагається зняти російський прапор під час акції протесту перед посольством Росії в Києві у 2014 році

Чоловік намагається зняти російський прапор під час акції протесту перед посольством Росії в Києві у 2014 році

Російська Федерація вирішила евакуювати з України своїх дипломатів, повідомляє у вівторок, 22 лютого, міністерство закордонних справ РФ.

"Керівництво Росії ухвалило рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, що буде реалізоване найближчим часом", - йдеться в повідомленні. Рішення пояснили необхідністю "захисту життя і безпеки" дипломатів на тлі начебто "русофобії" в Україні.

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Путін може ввести війська на Донбас

22 лютого Рада Федерації РФ (верхня палата парламенту) дозволила президенту Росії Володимиру Путіну використовувати збройні сили за межами РФ. Відповідне звернення Путіна депутати підтримали одноголосно та направили на підпис президентові. Путін має визначити чисельність військ, райони їхньої дислокації, завдання та строки перебування за кордоном. За словами депутатів, йдеться про направлення російської армії на Донбас.

Напередодні Путін визнав незалежність самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Його указ передбачає введення військ у так звані "ДНР" і "ЛНР". Ратифіковані 22 лютого російським парламентом договори про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу передбачають можливість побудови військових баз РФ у так званих "ЛДНР".

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