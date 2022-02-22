 Зеленський розгляне пропозицію МЗС щодо припинення дипломатичних відносин із РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Зеленський розгляне пропозицію МЗС щодо припинення дипломатичних відносин із РФ

За словами Зеленського, вже сьогодні він ухвалить рішення щодо припинення дипломатичних відносин з Росією на запит МЗС України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ буде розглянуте вже незабаром. Про це у вівторок, 22 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за результатами переговорів із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

"До мене надійшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ. Я зараз одразу після нашої пресконференції дивитимуся і опрацьовуватиму це питання, і не лише це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації зі сторони РФ", - сказав Зеленський.

На його думку, визнанням так званих "ЛДНР" Москва створює юридичні основи для подальшої агресії проти України, "при цьому порушуючи всі двосторонні та багатосторонні зобов'язання - Резолюцію Ради безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року".

Зеленський закликає запровадити санкції проти "ПП-2"

Зеленський також додав, що російська ескалація довкола України є безпрецедентним викликом для світу загалом. Український лідер закликав західних колег невідкладно запровадити санкції проти РФ за ухвалене вчора рішення.

"Європа і світ не можуть допустити повторення тих трагічних помилок, яких було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного впровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають передбачати повне зупинення "Північного потоку 2", - вважає Зеленський.

Втім, поки що воєнний стан в Україні запроваджувати не збираються, натомість ухвалять таке рішення у разі повномасштабної військової агресії з боку РФ.

"Щодо воєнного стану дуже просто - це питання для нас зрозуміле: ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде - буде впроваджено воєнний стан", - зазначив Зеленський.

Визнання Росією "ЛДНР"

Увечері 21 лютого Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська. Також у проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та так званими "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів. 22 лютого низка посадовців у РФ припустили, що визнання так званих "республік" може відбутися у межах Луганської та Донецької областей.

На Заході засудили такі дії Кремля, США вже запровадили санкції.

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