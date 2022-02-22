 Рада Федерації РФ дозволила Путіну використовувати армію за кордоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Рада Федерації РФ дозволила Путіну використовувати армію за кордоном

Звернення Путіна щодо використання військ РФ за межами Росії депутати верхньої палати парламенту підтримали одноголосно.

Засідання Радбезу РФ під головуванням Путіна 21 лютого, на якому підтримали визнання незалежності самопроголошених ЛДНР

Засідання Радбезу РФ під головуванням Путіна 21 лютого, на якому підтримали визнання "незалежності" самопроголошених "ЛДНР"

Рада Федерації Російської Федерації (верхня палата парламенту) дозволила президенту РФ Володимиру Путіну використовувати збройні сили за межами Росії. Відповідне звернення Путіна депутати підтримали одноголосно у вівторок, 22 лютого.

Проголосоване звернення направлене на підпис Путіну. Він має визначити чисельність військ, райони їхньої дислокації, завдання та строки перебування за кордоном.

За словами депутатів, йдеться про направлення російської армії на Донбас

Російські війська на Донбасі

21 лютого Путін визнав незалежність самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Указ передбачає введення військ РФ у так звані "ДНР" і "ЛНР". Ратифіковані у вівторок російським парламентом договори про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу передбачають можливість побудови військових баз РФ у так званих "ЛДНР".

Реакція світу на дії РФ

Вже 21 лютого Президент США Джо Байден підписав указ про санкції, який забороняє нові інвестиції та фінансову діяльність представників Сполучених Штатів на тимчасово непідконтрольних Києву територіях.

У вівторок за визнання "ЛДНР" Великобританія наклала санкції на трьох російських олігархів і п'ять банків. Європейський Союз розробив санкції проти причетних до визнання "ЛДНР", які обговорить у вівторок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про зупинку сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Український президент Володимир Зеленський через визнання РФ "ЛДНР" розгляне пропозицію про розрив дипломатичних відносин між Україною і Росією.

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"Страшний злочин Путіна і путінської Росії" (22.02.2022)

 

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