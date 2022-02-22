За визнання "ЛДНР": Лондон наклав санкції на низку олігархів і банків РФ

Великобританія у вівторок, 22 лютого, запровадила санкції проти трьох російських бізнесменів і п'ятьох банків у зв'язку з рішенням російської влади визнати "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Про це під час промови у британському парламенті з приводу ситуації в Україні оголосив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Персональні санкції запроваджені щодо Геннадія Тимченка, Бориса та Ігоря Ротенбергів. "Будь-які активи, які вони мають у Великобританії, будуть заморожені, відповідним особам буде заборонено подорожувати сюди, і ми заборонимо всім британським фізичним і юридичним особам мати з ними будь-які справи", - сказав Джонсон.

Під санкції також потрапили банки "Россія", "Індустріальний ощадний банк", "Генеральний банк", "Промсвязьбанк" і "Чорноморський банк". Глава британського уряду зауважив, що це "перша партія" того, що Великобританія готова зробити. "Ми триматимемо подальші санкції готовими до застосування", - додав він.

"Нове вторгнення" в Україну

Джонсон наголосив, що рішення РФ про визнання "незалежності" так званих "ЛДНР" і наказ відправити російські війська на Донбас "прирівнюється до нового вторгнення" в Україну.

"Маємо готуватися до наступних можливих етапів плану Путіна - насильницького підпорядкування територій на східній Україні російськими оперативниками та їхніми найманцями, за яким слідуватиме загальний наступ російських військ, що зібралися на кордоні, чисельністю у майже 200 тисяч і повній готовності до нападу", - заявив він.

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Санкції за визнання "ЛДНР"

Напередодні президент США Джо Байден підписав указ про накладання санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР". Ним, зокрема, заборонені нові інвестиції та фінансова діяльність американців на території так званих "ЛДНР", ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій зі США до непідконтрольних Києву частин Донбасу.

Європейський Союз підготував власні санкції проти причетних до визнання самопроголошених "республік". Як повідомляють ЗМІ, вони можуть зачепити депутатів російського парламенту.

Про готовність запровадити санкції оголосила також Канада.