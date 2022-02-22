 ЄС підготував санкції щодо причетних до визнання ″ЛДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

ЄС підготував санкції щодо причетних до визнання "ЛДНР"

Пропозиції Євросоюзу також стосуються санкцій щодо банків, які фінансують російський військово-промисловий комплекс та інші операції в самопроголошених утвореннях.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять санкції вже у вівторок

Міністри закордонних справ ЄС обговорять санкції вже у вівторок

Європейський Союз підготував нові санкції після визнання Росією незалежності самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік". Про це йдеться у спільній заяві очільників Європейської комісії та Європейської ради, оприлюдненій у вівторок, 22 лютого, на офіційному порталі ЄС.

"Рішення про визнання Російською Федерацією незалежними суб'єктами окремих регіонів Донецької та Луганської областей України і рішення надіслати туди війська - протизаконне та неприйнятне", - йдеться у заяві. Такі дії з боку РФ порушують норми міжнародного права, територіальну цілісність та суверенітет України і ще більше поглиблюють кризу, наголошують високопосадовці ЄС.

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У зв'язку з цим у вівторок під час неофіційної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, що запланована на 17:00 за київським часом, офіційно представлять пропозиції щодо санкцій за це рішення РФ. Обмеження зачеплять:

  • причетних до визнання самопроголошених "республік",
  • банківські установи, які фінансують російський військово-промисловий комплекс та інші операції на цих територіях,
  • можливість російської влади отримати доступ до європейського капіталу та ринку фінансових послуг,
  • торгівлю між невизнаними територіями та країнами-членами ЄС.

В ЄС готові вжити додаткових заходів пізніше у разі необхідності на тлі подальшого розгортання подій, йдеться у заяві.

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Агенція Reuters та німецьке видання Der Spiegel з посиланням на джерела повідомляють, що санкції Євросоюзу стосуватимуться депутатів Державної думи РФ, які голосували за "незалежність" "ЛДНР". За їхніми даними, йдеться про арешт майна російських парламентарів у ЄС та замороження коштів на рахунках. Крім того, за їхньою інформацією, ймовірна заборона на імпорт та експорт товарів з територій, що підконтрольні проросійським сепаратистам. Ці території також будуть виключені з угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС.

Нагадаємо, що 21 лютого президент США Джо Байден видав указ про санкції через визнання Росією "ЛДНР"

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