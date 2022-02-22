 Воєнний стан в Україні запровадять у разі повномасштабного наступу - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Воєнний стан в Україні запровадять у разі повномасштабного наступу - Зеленський

Володимир Зеленський вірить, що потужної війни проти України та широкої ескалації з боку РФ не буде.

Український військовий в Авдіївці (архівне фото)

Український військовий в Авдіївці (архівне фото)

Воєнний стан в Україні запровадять тільки у разі повномасштабної військової агресії з боку Росії, заявив у вівторок, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський.

"Щодо воєнного стану, дуже просто. Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України, і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде - буде запроваджений воєнний стан", - сказав Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

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На запитання про "вимоги" ватажків самопроголошених утворень вивести українські війська з Донбасу, президент України відповів, що з представниками так званих "народних республік" Київ "не спілкується". "Ми не розуміємо хто це", - сказав Зеленський.

Він додав, що події розвиваються швидко і закликав західних партнерів забезпечити Київ "швидкою допомогою".

Визнання Росією "ЛДНР"

Увечері 21 лютого  РФ визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік".

До підписання договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу президент РФ Володимир Путін наказав ввести російські війська на ці території.

У цих договорах є пункт про можливість побудови військових баз РФ на території так званих "ЛДНР".

22 лютого низка посадовців у Росії припустила, що визнання так званих "республік" може відбутися у межах Луганської та Донецької областей України.

На Заході засудили такі дії Кремля, назвали їх виходом із мінських угод і пригрозили швидкими санкціями. Президент США Джо Байден наклав санкції вже, зокрема заборонив нові інвестиції та фінансову діяльність представників Сполучених Штатів на тимчасово непідконтрольних Києву територіях. Європейський Союз і Великобританія обіцяють санкції проти РФ, зокрема щодо причетних до прийняття рішення. 

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