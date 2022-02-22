Росія збирається будувати військові бази на Донбасі

Росія матиме право будувати військові бази на території самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік", чию "незалежність" вона визнала 21 лютого. Це передбачено проєктами договорів про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу між Російською Федерацією і так званими "ДНР" і "ЛНР", які президент РФ Володимир Путін вніс до російського парламенту.

"З метою забезпечення безпеки сторін, які домовляються, а також миру та стабільності, кожна зі сторін буде надавати іншій право будівництва, використання та вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз (об'єктів) на своїй території", - йдеться в документі. Передбачається, що сторони укладуть окремі угоди про військове співробітництво.

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Реакція Заходу на визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР"

У відповідь на рішення Путіна президент США Джо Байден підписав указ про санкції до осіб, які вестимуть діяльність у "ЛДНР".

Очільники Європейської ради та Європейської комісії випустили спільну заяву, в якій пообіцяли, що "ЄС відреагує санкціями проти причетних до цього незаконного акту".

Великобританія пообіцяла офіційно оголосити про нові санкції проти Росії вже 22 лютого.

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