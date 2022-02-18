Резніков: Росія зібрала біля України 149 тисяч військових і стягує ще

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Міністр оборони України не підтверджує відведення російських військ від кордонів та очікує прибуття нових сил РФ до Чорного моря. У Києві також стежать за військовими навчаннями Росгвардії.
Міністр оборони України Олексій Резніков не підтверджує інформацію про відведення російських військ від українських кордонів. "Цього не відбувається, йде переміщення сил та засобів", - заявив міністр під час виступу у Верховній Раді у п'ятницю, 18 лютого.
Він запевнив, що українська розвідка бачить усі пересування, які можуть становити загрозу для України. "Кожен літак, гелікоптер або танковий підрозділ - ми їх бачимо", - сказав Резніков.
За словами глави міноборони, наразі підрозділи російських військ біля кордону налічують близько 129 тисяч наземного компонента, а разом із морським та авіаційним - близько 149 тисяч. Водночас найближчими днями Київ прогнозує стягнення ще кількох тисяч осіб.
"Також ми очікуємо, що до Чорного моря підійдуть ще три кораблі", - сказав Резніков. Він також звернув увагу, що "одночасно з навчаннями армії в Росії відбуваються навчання Росгвардії, вони також перебувають у полі нашої уваги". За твердженням аналітиків CIT, національну гвардію РФ можуть готувати до утримання захоплених українських територій.
Обстріл селища Станиця Луганська 17 лютого Резніков назвав провокацією російської сторони, яку вчинили спеціально напередодні засідання Ради Безпеки ООН.
Це традиційна тактика російської сторони: завжди перед засіданнями ТКГ, перед зустрічами у "нормандському форматі", перед будь-якими важливими міжнародними подіями, що стосуються російсько-української війни, влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним", - вважає міністр.
"Російське командування направило сильний удар проти освітніх закладів і житла. Головним об'єктом атаки стало мирне населення. Це воєнний злочин і відверта провокація", - сказав Резніков у Верховній Раді. Він уточнив, що минулої доби із 60 обстрілів української території 43 здійснили із забороненої мінськими угодами зброї.
Водночас сепаратисти зустрічно обвинувачують Київ у обстрілах та заявляють, що Станицю Луганську обстріляли зі сторони підконтрольних Україні територій.
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Останніми тижнями західні ЗМІ та розвідка повідомляють про підготовку наступу Росії на Україну. Як імовірні дати називалися 16 лютого, а також період після 20 лютого, коли завершиться Олімпіада в Китаї та Мюнхенська конференція з безпеки у ФРН. Росія відкидає агресивні наміри і заявляє про часткове відведення техніки від українських кордонів. Однак Захід поки не фіксує реального зменшення військ і заявляє, що кількість російської армії довкола України лише зростає. Під приводом наступу РФ може використати будь-які провокації, навіть інсценувати хімічну атаку, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.
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