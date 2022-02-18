Резніков: Росія зібрала біля України 149 тисяч військових і стягує ще

Міністр оборони України Олексій Резніков не підтверджує інформацію про відведення російських військ від українських кордонів. "Цього не відбувається, йде переміщення сил та засобів", - заявив міністр під час виступу у Верховній Раді у п'ятницю, 18 лютого.

Він запевнив, що українська розвідка бачить усі пересування, які можуть становити загрозу для України. "Кожен літак, гелікоптер або танковий підрозділ - ми їх бачимо", - сказав Резніков.

Київ стежить за навчаннями Росгвардії

За словами глави міноборони, наразі підрозділи російських військ біля кордону налічують близько 129 тисяч наземного компонента, а разом із морським та авіаційним - близько 149 тисяч. Водночас найближчими днями Київ прогнозує стягнення ще кількох тисяч осіб.

"Також ми очікуємо, що до Чорного моря підійдуть ще три кораблі", - сказав Резніков. Він також звернув увагу, що "одночасно з навчаннями армії в Росії відбуваються навчання Росгвардії, вони також перебувають у полі нашої уваги". За твердженням аналітиків CIT, національну гвардію РФ можуть готувати до утримання захоплених українських територій.

Обстріли у Станиці Луганській - "воєнний злочин і провокація"

Обстріл селища Станиця Луганська 17 лютого Резніков назвав провокацією російської сторони, яку вчинили спеціально напередодні засідання Ради Безпеки ООН.

Це традиційна тактика російської сторони: завжди перед засіданнями ТКГ, перед зустрічами у "нормандському форматі", перед будь-якими важливими міжнародними подіями, що стосуються російсько-української війни, влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним", - вважає міністр.

"Російське командування направило сильний удар проти освітніх закладів і житла. Головним об'єктом атаки стало мирне населення. Це воєнний злочин і відверта провокація", - сказав Резніков у Верховній Раді. Він уточнив, що минулої доби із 60 обстрілів української території 43 здійснили із забороненої мінськими угодами зброї.

Водночас сепаратисти зустрічно обвинувачують Київ у обстрілах та заявляють, що Станицю Луганську обстріляли зі сторони підконтрольних Україні територій.

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Ескалація навколо України

Останніми тижнями західні ЗМІ та розвідка повідомляють про підготовку наступу Росії на Україну. Як імовірні дати називалися 16 лютого, а також період після 20 лютого, коли завершиться Олімпіада в Китаї та Мюнхенська конференція з безпеки у ФРН. Росія відкидає агресивні наміри і заявляє про часткове відведення техніки від українських кордонів. Однак Захід поки не фіксує реального зменшення військ і заявляє, що кількість російської армії довкола України лише зростає. Під приводом наступу РФ може використати будь-які провокації, навіть інсценувати хімічну атаку, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

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