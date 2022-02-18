Станиця Луганська - населений пункт на Луганщині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станиця Луганська".

Станиця Луганська - населений пункт на Луганщині, центр Станично-Луганського району. Селище міського типу межує з Луганськом, від якого відділене річкою Сіверський Донець. Під час війни на Донбасі Станиця Луганська, яка перебуває під контролем української влади, неодноразово ставала ареною бойових дій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.