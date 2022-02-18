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Станиця Луганська - населений пункт на Луганщині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станиця Луганська".
Станиця Луганська - населений пункт на Луганщині, центр Станично-Луганського району. Селище міського типу межує з Луганськом, від якого відділене річкою Сіверський Донець. Під час війни на Донбасі Станиця Луганська, яка перебуває під контролем української влади, неодноразово ставала ареною бойових дій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Обстріл дитсадка у Станиці Луганській - провокація ЗСУ на вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити українську сторону в геноциді, переконані в командуванні ООС. Кореспонденту DW вдалося побувати в обстріляному дитсадку.
Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі суттєво зросла, збільшилась кількість жертв серед мирного населення. Таким став висновок СММ ОБСЄ і європейських учасників міжнародної моніторингової місії.
Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.