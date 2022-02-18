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Станиця Луганська

Станиця Луганська - населений пункт на Луганщині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станиця Луганська".

Станиця Луганська - населений пункт на Луганщині, центр Станично-Луганського району. Селище міського типу межує з Луганськом, від якого відділене річкою Сіверський Донець. Під час війни на Донбасі Станиця Луганська, яка перебуває під контролем української влади, неодноразово ставала ареною бойових дій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській - провокація заради наступу? (18.02.2022) 18.02.2022

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській - провокація ЗСУ на вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити українську сторону в геноциді, переконані в командуванні ООС. Кореспонденту DW вдалося побувати в обстріляному дитсадку.
Резніков: Росія зібрала біля України 149 тисяч військових і стягує ще

Резніков: Росія зібрала біля України 149 тисяч військових і стягує ще 18.02.2022

Міністр оборони України не підтверджує відведення російських військ від кордонів та очікує прибуття нових сил РФ до Чорного моря. У Києві також стежать за військовими навчаннями Росгвардії.
Загострення на Донбасі: ОБСЄ спрямувала спостерігачів до Станиці Луганської

Загострення на Донбасі: ОБСЄ спрямувала спостерігачів до Станиці Луганської 18.02.2022

Після повідомлень про обстріли у Станиці Луганській СММ ОБСЄ направила до місцевого дитячого садка та залізничного вокзалу свої патрулі.
Лише за списками: сепаратисти обмежили пересування через єдиний пункт пропуску на Луганщині

Лише за списками: сепаратисти обмежили пересування через єдиний пункт пропуску на Луганщині 10.10.2021

"ЛНР" впускає та випускає громадян через КПВВ у Станиці Луганській лише за попередньо складеними списками. Причина ускладнень пересування - нова хвиля коронавірусу на Донбасі.
Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі 17.09.2021

Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі суттєво зросла, збільшилась кількість жертв серед мирного населення. Таким став висновок СММ ОБСЄ і європейських учасників міжнародної моніторингової місії.
Сепаратисти блокують роботу КПВВ - ООС

Сепаратисти блокують роботу КПВВ - ООС 18.07.2021

Проросійські сепартисти повністю заблокували коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Щоденно з їхнього боку працює лише КПВВ "Станиця Луганська", повідомили в Об'єднаних силах.

Чому ДНР та ЛНР ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Бойовики пояснюють це ситуацією з коронавірусом в Україні. Правозахисники ж переконані: справжня мета - ізолювати українців.

Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ

На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ 08.01.2021

З контрольованого Києвом боку відкриті усі КПВВ на лінії розмежування на Донбасі. Однак проросійські сепаратисти блокують рух через більшість з них - пройти можна лише через пункти "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".
На Луганщині пожежі загрожують 32 населеним пунктам - ДСНС

На Луганщині пожежі загрожують 32 населеним пунктам - ДСНС 02.10.2020

На Луганщині не вщухають лісові пожежі. Найгірша ситуація поблизу Станиці-Луганської та Сєвєродонецька, визнають у ДСНС. Гасіння пожеж ускладнюють несприятливі погодні умови.
11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині

11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині 01.10.2020

На Луганщині гасять пожежі. Кількість жертв вогню зросла до 11. Ще 17 постраждалих із опіками та отруєнням чадним газом перебувають у лікарнях.
Кількість жертв пожеж на Луганщині зросла до дев'яти

Кількість жертв пожеж на Луганщині зросла до дев'яти 01.10.2020

Через поширення вогню закритий КПВВ "Станиця Луганська". У ДСНС повідомляють про евакуацію 120 осіб із зони природного лиха.
На лінії розмежування на Донбасі працює лише один КПВВ

На лінії розмежування на Донбасі працює лише один КПВВ 30.06.2020

У ДПСУ повідомляють, що зараз пропуск людей на лінії розмежування відбувається лише на пункті "Станиця Луганська". Робота решти КПВВ зараз заблокована сепаратистами.
Минулого року на КПВВ Луганщини і Донеччини померли 27 людей

Минулого року на КПВВ Луганщини і Донеччини померли 27 людей 15.01.2020

Представник омбудсмена просить владу забезпечити постійну присутність бригад екстреної медичної допомоги на контрольно-пропускних пунктах Донбасу.

На ремонті мосту в Станиці Луганській хотіли вкрасти 10 мільйонів - ГПУ

На ремонті мосту в Станиці Луганській хотіли вкрасти 10 мільйонів - ГПУ 20.12.2019

Посадовці з Луганської облдержадміністрації хотіли привласнити на капітальному ремонті мосту в Станиці Луганській понад 10 мільйонів гривень, повідомила Генеральна прокуратура України.

Зеленський повідомив про відкриття мосту в Станиці Луганській

Зеленський повідомив про відкриття мосту в Станиці Луганській 20.11.2019

Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів до запланованої дати, повідомив Володимир Зеленський. Він також оголосив питання, які має намір порушити на саміті "нормандської четвірки".

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