 На Луганщині пожежі загрожують 32 населеним пунктам - ДСНС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Новини

На Луганщині пожежі загрожують 32 населеним пунктам - ДСНС

На Луганщині не вщухають лісові пожежі. Найгірша ситуація поблизу Станиці-Луганської та Сєвєродонецька, визнають у ДСНС. Гасіння пожеж ускладнюють несприятливі погодні умови.

Лісові пожежі на Луганщині

Швидкому поширенню вогню на Луганщині сприяють сильні пориви вітру й тривала посуха

У Луганській області триває гасіння понад 30 пожеж. Такі дані оприлюнив зранку п'ятниці, 2 жовтня, сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За даними відомства, найгірша ситуація спостерігається поблизу Станиці-Луганської та Сєвєродонецька, де лісові пожежі "набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів".

За даними ДСНС, на 07:00 2 жовтня в результаті пожеж загинуло дев'ять осіб, а 17 госпіталізовано. Евакуйовано 150 людей.

Нагадаємо, напередодні в Офісі генерального прокурора України повідомляли про 11 загиблих унаслідок пожеж на Луганщині.

Водночас, за попередніми оцінками експертів ДСНС, вогнем випалено понад 13 тисяч гектарів площ. Всього до гасіння залучено 2 557 осіб та 264 одиниць спецтехніки, зокрема літаки та гелікоптери.

У ДСНС наголошують, що гасіння пожеж ускладнюють украй несприятливі погодні умови, зокрема вітер з ураганними поривами, а також тривалий посушливий період, що сприяє швидкому поширенню вогню.

Як повідомлялося, в Офісі президента України не виключали, що нинішні пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли з території ОРДЛО.

  • Майже 150 пожеж У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять.

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Майже 150 пожеж

    У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять. До ліквідації вогню залучено майже дві тисячі осіб та 200 одиниць техніки.

  • Понад 30 населених пунктів

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 30 населених пунктів

    До зони ураження пожежами на Луганщині потрапив 31 населений пункт, повідомили в ДСНС. Станом на 14 годину четверга, 1 жовтня, загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тисяч гектарів.

  • Понад 250 пошкоджених будівель

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 250 пошкоджених будівель

    Рятувальники повідомляють, що загалом вогонь пошкодив понад 250 будівель. ДСНС каже, що вжила додаткових заходів для захисту від пожеж потенційно небезпечних об'єктів на кшталт заводу "Сєверодонецький АЗОТ" та магістральної газорозподільчої станції.

  • Жертви і поранені

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Жертви і поранені

    З охоплених вогнем територій станом на четвер, 1 жовтня, надійшли дані про дев'ятьох загиблих. Однак ще не відомо, чи всі вони загинули внаслідок вогню. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий поки що повідомив про одну людину, котра втратила життя саме через пожежу. Відносно причин загибелі інших, за його словами, відповідна експертиза ще триває.

  • КПВВ Станиця Луганська закритий

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    КПВВ "Станиця Луганська" закритий

    Зранку у четвер у МВС України повідомили, що у зв'язку з пожежами було призупинено роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" у Луганській області. Усі громадяни, які перебували на КПВВ і поряд з територією контрольного пункту, відведені на безпечну відстань, повідомили у міністерстві.

  • Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Точна причина пожеж поки що не встановлена. В Офісі президента України припускають, що обстріли з території, контрольованої проросійськими бойовиками, "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування". У зоні пожеж зберігається суха тепла погода з потужним вітром.

    Автор: Данило Білик


Дивитись відео 01:20

Масштабні пожежі на Луганщині (01.10.2020)

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