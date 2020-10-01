На Луганщині пожежі загрожують 32 населеним пунктам - ДСНС

У Луганській області триває гасіння понад 30 пожеж. Такі дані оприлюнив зранку п'ятниці, 2 жовтня, сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За даними відомства, найгірша ситуація спостерігається поблизу Станиці-Луганської та Сєвєродонецька, де лісові пожежі "набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів".

За даними ДСНС, на 07:00 2 жовтня в результаті пожеж загинуло дев'ять осіб, а 17 госпіталізовано. Евакуйовано 150 людей.

Нагадаємо, напередодні в Офісі генерального прокурора України повідомляли про 11 загиблих унаслідок пожеж на Луганщині.

Водночас, за попередніми оцінками експертів ДСНС, вогнем випалено понад 13 тисяч гектарів площ. Всього до гасіння залучено 2 557 осіб та 264 одиниць спецтехніки, зокрема літаки та гелікоптери.

У ДСНС наголошують, що гасіння пожеж ускладнюють украй несприятливі погодні умови, зокрема вітер з ураганними поривами, а також тривалий посушливий період, що сприяє швидкому поширенню вогню.

Як повідомлялося, в Офісі президента України не виключали, що нинішні пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли з території ОРДЛО.

Лісові пожежі: горить Луганщина Майже 150 пожеж У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять. До ліквідації вогню залучено майже дві тисячі осіб та 200 одиниць техніки.

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Лісові пожежі: горить Луганщина Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків? Точна причина пожеж поки що не встановлена. В Офісі президента України припускають, що обстріли з території, контрольованої проросійськими бойовиками, "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування". У зоні пожеж зберігається суха тепла погода з потужним вітром. Автор: Данило Білик

