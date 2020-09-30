 Пожежі на Луганщині забрали життя п′яти осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

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Новини

Пожежі на Луганщині забрали життя п'яти осіб

Щонайменше четверо осіб стали жертвами пожеж у Луганській області. Місцева влада повідомляє про обстріли з боку ОРДЛО, що провокують нові пожежі.

Лісовій пожежі у Луганській області

Гасіння лісових пожеж у Луганській області

Унаслідок масштабних пожеж в Луганській області загинуло щонайменше п'ятеро людей, евакуйовано 120 осіб. Про це зранку четверга, 1 жовтня, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

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"Уже добу пожежники, рятувальники, поліцейські, військовослужбовці гасять пожежі та евакуюють людей. Унаслідок пожеж загинули п’ятеро осіб. За оперативними даними, евакуйовано 120 осіб", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 10 постраждалих унаслідок масштабних пожеж у Луганській області.

Пожежі на Луганщині

Вогонь пошкодив десятки будівель

Станом на ранок четверга в Луганській області зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано - 82, триває гасіння - 64, повідомили зранку у четвер у пресслужбі Луганської ОДА.

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Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що серед жертв вогню - лісничий. Вона також додала, що за фактами масштабних пожеж розпочато кримінальні провадження через ймовірне порушення вимог пожежної безпеки.

Пожежі в Луганській області

Триває гасіння понад 60 пожеж

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За даними генпрокурорки, в ніч на четвер на Луганщині зафіксовано займання лісових масивів, трави і чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. "Через пориви вітру полум'я швидко поширюється. Триває гасіння вогню і евакуація населення", - написала Венедиктова. До боротьби з пожежами залучено підрозділи рятувальників Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини та Полтавщини.

Місцева влада: пожежі провокують бойовики з ОРДЛО

Натомість у Станично-Луганській райдержадміністрації (РДА) у ніч на четвер поінформували, що проросійських бойовиків на Донбасі обстрілюють з великокаліберної зброї лісовий масив поблизу Станиці Луганської, провокуючи нові пожежі. "За повідомленнями жителів Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. (...). Близько 00:20 надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві", - йдеться в повідомленні на сторінці РДА у Facebook.

Інформацію про обстріл з боку ОРДЛО також підтвердив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай: "У нас є інформація, що з боку непідконтрольної території були постріли "трассери", тобто навмисно підпалювалася трава", - повідомив Гайдай, слова якого наводить у ніч на четвер телеканал "Україна 24".

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Ліс у вогні

    6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. 7 липня пожежу було локалізовано. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинового, Капітанового та Воронового.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Що відомо про причини катаклізму?

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що розглядається кілька можливих причин займання лісу. Серед них - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем, умисний підпал і влучення снарядів із непідконтрольної Києву території. "Є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Зруйновані будівлі й долі

    Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, жертвами вогню стало п'ятеро осіб. Крім того, вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будівель, ще 36 житлових будинків пошкоджено.

  • Пожежі в Луганській області

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Без даху над головою

    Унаслідок пожеж десятки сімей залишилися без даху над головою. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада виділить 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, а також окремо кожній постраждалій людині по 20 тисяч гривень допомоги.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Активна протидія стихії

    Представники української влади запевняють, що оперативно відреагували на розгул стихії. За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі осіб, серед них працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Навзаводи з вогнем

    Українські чиновники запевняють, що роботи з гасіння пожежі тривають цілодобово. Водночас вони нарікають, що протидію стихії ускладнює близькість лінії розмежування з ОРДЛО до місця природного лиха.

    Автор: Валерій Сааков


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