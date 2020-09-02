 Через лісові пожежі на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2020

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Новини

Через лісові пожежі на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію

У Харківській області оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня через масштабні лісові пожежі на території Дворічанського лісництва.

У липні цього року лісові пожежі також вирували у східних областях України

У липні цього року лісові пожежі також вирували у східних областях України

Харківська регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки вирішила оголосити надзвичайну ситуацію регіонального рівня через лісові пожежі, яка напередодні спалахнули на території Дворічанського лісництва. Про це у четвер, 3 вересня, у соцмережі Facebook повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

"Ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав він.

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Аваков обіцяє постраждалим до 300 тисяч гривень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що максимальна компенсація, яку отримають власники повністю знищених будинків, становитиме близько 300 тисяч гривень. Про це він сказав під час поїздки до села Гороб'ївка, яке найбільше постраждало від пожежі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Аваков зазначив, що 3 вересня відбудеться засідання спеціальної комісії, яка ухвалить рішення про матеріальну компенсацію постраждалим. "На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі", - заявив глав МВС.

Поширенню вогню у Харківській області допоміг вітер

Міністр також розповів, що вогонь набув такого стрімкого поширення через потужний вітер швидкістю понад 15 метрів на секунду. "Навколо населених пунктів, які розташовані в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг. На цей час 22 домогосподарства постраждали від вогню, 33 людини були змушені покинути свої будинки", - цитує пресслужба ДСНС слова Авакова.

Також зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки. Раніше повідомлялося, що за фактом пожежі правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Від пожежі постраждали не менше 500 гектарів

Хвойний ліс на території Дворічанського лісництва загорівся 2 вересня. На момент прибуття рятувальників горіли близько 80 гектарів, але згодом площа пожежі збільшилася до 500 гектарів. До гасіння залучено 395 осіб і 61 одиницю техніки, зокрема два пожежні літаки та один вертоліт.

Ще одна пожежа у Харківській області виникла поблизу села Клугино-Башкирівка - на площі близько 10 гектарів горіла лісова підстилка. Також поблизу села Болотне на Луганщині на площі у 80 гектарів горіла суха трава. Однак ці пожежі загрози житловим будинкам не становили.

Під час ліквідації пожежі загинув військовослужбовець

Штаб Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив 3 вересня про загибель українського військовослужбовця під час ліквідації пожежі в Луганській області.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа", - йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС в соцмережі Facebook. За словами товаришів по службі загиблого, в той час, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем Бондаренко займався евакуацією військового майна.

На початку липня на Луганщині вже вирували масштабні лісові пожежі. Внаслідок них загинули п'ятеро людей, а до гасіння довелося залучити авіацію.

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  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Ліс у вогні

    6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. 7 липня пожежу було локалізовано. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинового, Капітанового та Воронового.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Що відомо про причини катаклізму?

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що розглядається кілька можливих причин займання лісу. Серед них - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем, умисний підпал і влучення снарядів із непідконтрольної Києву території. "Є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Зруйновані будівлі й долі

    Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, жертвами вогню стало п'ятеро осіб. Крім того, вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будівель, ще 36 житлових будинків пошкоджено.

  • Пожежі в Луганській області

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Без даху над головою

    Унаслідок пожеж десятки сімей залишилися без даху над головою. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада виділить 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, а також окремо кожній постраждалій людині по 20 тисяч гривень допомоги.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Активна протидія стихії

    Представники української влади запевняють, що оперативно відреагували на розгул стихії. За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі осіб, серед них працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Навзаводи з вогнем

    Українські чиновники запевняють, що роботи з гасіння пожежі тривають цілодобово. Водночас вони нарікають, що протидію стихії ускладнює близькість лінії розмежування з ОРДЛО до місця природного лиха.

    Автор: Валерій Сааков


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