Через лісові пожежі на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію

Харківська регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки вирішила оголосити надзвичайну ситуацію регіонального рівня через лісові пожежі, яка напередодні спалахнули на території Дворічанського лісництва. Про це у четвер, 3 вересня, у соцмережі Facebook повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

"Ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав він.

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Аваков обіцяє постраждалим до 300 тисяч гривень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що максимальна компенсація, яку отримають власники повністю знищених будинків, становитиме близько 300 тисяч гривень. Про це він сказав під час поїздки до села Гороб'ївка, яке найбільше постраждало від пожежі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Аваков зазначив, що 3 вересня відбудеться засідання спеціальної комісії, яка ухвалить рішення про матеріальну компенсацію постраждалим. "На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі", - заявив глав МВС.

Поширенню вогню у Харківській області допоміг вітер

Міністр також розповів, що вогонь набув такого стрімкого поширення через потужний вітер швидкістю понад 15 метрів на секунду. "Навколо населених пунктів, які розташовані в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг. На цей час 22 домогосподарства постраждали від вогню, 33 людини були змушені покинути свої будинки", - цитує пресслужба ДСНС слова Авакова.

Також зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки. Раніше повідомлялося, що за фактом пожежі правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Від пожежі постраждали не менше 500 гектарів

Хвойний ліс на території Дворічанського лісництва загорівся 2 вересня. На момент прибуття рятувальників горіли близько 80 гектарів, але згодом площа пожежі збільшилася до 500 гектарів. До гасіння залучено 395 осіб і 61 одиницю техніки, зокрема два пожежні літаки та один вертоліт.

Ще одна пожежа у Харківській області виникла поблизу села Клугино-Башкирівка - на площі близько 10 гектарів горіла лісова підстилка. Також поблизу села Болотне на Луганщині на площі у 80 гектарів горіла суха трава. Однак ці пожежі загрози житловим будинкам не становили.

Під час ліквідації пожежі загинув військовослужбовець

Штаб Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив 3 вересня про загибель українського військовослужбовця під час ліквідації пожежі в Луганській області.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа", - йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС в соцмережі Facebook. За словами товаришів по службі загиблого, в той час, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем Бондаренко займався евакуацією військового майна.

На початку липня на Луганщині вже вирували масштабні лісові пожежі. Внаслідок них загинули п'ятеро людей, а до гасіння довелося залучити авіацію.

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