Лісові пожежі на Харківщині та Луганщині: горять майже 600 гектарів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє про масштабні пожежі у Луганській та Харківській областях. Інформація про виникнення пожеж надійшла до ДСНС у середу, 2 вересня.

Найбільший осередок зафіксовано на території Дворічанського лісництва на Харківщині. Там, згідно з повідомленням ДСНС, вогонь поширився на території 400 гектарів, з них на 100 гектарах йдеться про верхову пожежу. До гасіння пожежі залучено 13 одиниць техніки, а також два пожежних потяги і літак АН-32П.

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Згодом голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер заявив, що площа пожежі збільшилася до 500 гектарів. При цьому вогнем було знищено один населений пункт, а ще у трьох є місця займання. Пізніше у обласній адміністрації уточнили, що повністю згоріло село Гороб'ївка, інші два села - Гряниківка та Кутьківка. Також, за словами Кучера загиблих у пожежі немає, а кількість постраждалих уточнюється.

Через пожежу на Харківщині на ділянці Дворічне-Мовчанове було закрито залізничний рух, повідомили в "Укрзалізниці". "Пасажирські поїзди на зазначеній дільниці не курсують", - повідомляє пресслужба компанії.

Інші пожежі на Харківщині та Луганщині

Ще одна пожежа у Харківській області виникла поблизу села Клугино-Башкирівка. Втім, за даними ДСНС, горіння лісової підстилки на площі близько 10 гектарів населеним пунктам загрози не становить.

Також на площі у 80 гектарів горить суха трава, очерет та лісова підстилка поблизу села Болотене у Луганській області. В ДСНС повідомляють, що ситуацію ускладнюють пориви вітру, спричиняючи загрозу Болотеному, Валуйському та Станиці Луганській. Цю пожежу ліквідовують за участі більше 100 осіб. Таку ж кількість людей залучено для допомоги з території сусідніх областей.

Нагадаємо, на початку липня на Луганщині вже вирували масштабні лісові пожежі. Внаслідок них загинуло п'ятеро людей, а до гасіння довелося залучити авіацію.

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Зеленський збирає термінову нараду

У Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що під час робочої поїздки до Харківської області він зібрав термінову нараду у зв'язку з лісовими пожежами у регіоні. "Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом", - наголосив президент.

Він також доручив голові Харківської обласної державної адміністрації Олексію Кучеру вирушити до місць гасіння. "Я знаю, що там зараз працюють ваші люди - щоб самому особисто контролювати цю ситуацію", - пояснив Зеленський.