 Лісові пожежі на Харківщині та Луганщині: горять майже 600 гектарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2020

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Лісові пожежі на Харківщині та Луганщині: горять майже 600 гектарів

У ДСНС повідомляють про масштабні пожежі у Харківській і Луганській областях, вони охопили площу у близько 600 гектарів. Зеленський зібрав через це термінову нараду.

На початку липня на Луганщині вже вирували масштабні лісові пожежі

На початку липня на Луганщині вже вирували масштабні лісові пожежі

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє про масштабні пожежі у Луганській та Харківській областях. Інформація про виникнення пожеж надійшла до ДСНС у середу, 2 вересня.

Найбільший осередок зафіксовано на території Дворічанського лісництва на Харківщині. Там, згідно з повідомленням ДСНС, вогонь поширився на території 400 гектарів, з них на 100 гектарах йдеться про верхову пожежу. До гасіння пожежі залучено 13 одиниць техніки, а також два пожежних потяги і літак АН-32П.

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Згодом голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер заявив, що площа пожежі збільшилася до 500 гектарів. При цьому вогнем було знищено один населений пункт, а ще у трьох є місця займання. Пізніше у обласній адміністрації уточнили, що повністю згоріло село Гороб'ївка, інші два села - Гряниківка та Кутьківка. Також, за словами Кучера загиблих у пожежі немає, а кількість постраждалих уточнюється.

Через пожежу на Харківщині на ділянці Дворічне-Мовчанове було закрито залізничний рух, повідомили в "Укрзалізниці". "Пасажирські поїзди на зазначеній дільниці не курсують", - повідомляє пресслужба компанії.

Інші пожежі на Харківщині та Луганщині

Ще одна пожежа у Харківській області виникла поблизу села Клугино-Башкирівка. Втім, за даними ДСНС, горіння лісової підстилки на площі близько 10 гектарів населеним пунктам загрози не становить.

Також на площі у 80 гектарів горить суха трава, очерет та лісова підстилка поблизу села Болотене у Луганській області. В ДСНС повідомляють, що ситуацію ускладнюють пориви вітру, спричиняючи загрозу Болотеному, Валуйському та Станиці Луганській. Цю пожежу ліквідовують за участі більше 100 осіб. Таку ж кількість людей залучено для допомоги з території сусідніх областей.

Нагадаємо, на початку липня на Луганщині вже вирували масштабні лісові пожежі. Внаслідок них загинуло п'ятеро людей, а до гасіння довелося залучити авіацію.

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Зеленський збирає термінову нараду

У Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що під час робочої поїздки до Харківської області він зібрав термінову нараду у зв'язку з лісовими пожежами у регіоні. "Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом", - наголосив президент.

Він також доручив голові Харківської обласної державної адміністрації Олексію Кучеру вирушити до місць гасіння. "Я знаю, що там зараз працюють ваші люди - щоб самому особисто контролювати цю ситуацію", - пояснив Зеленський.

Дивитись відео 25:55

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