 На Луганщині гасять лісові пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

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Новини

На Луганщині гасять лісові пожежі

У Луганській області горить суха трава, лісова підстилка й очерет. Вогонь шириться через сильний вітер. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Пожежники евакуюють людей.

Лісові пожежі, Луганська область, Україна

Лісові пожежі на Луганщині. Фото з архіву

У Луганській області у середу, 30 вересня, гасять масштабні лісові пожежі й евакуюють людей із сіл. Горить суха трава й лісова підстилка, полум'я поширилося через сильний вітер. Пожежники працюють поблизу сіл Трьохізбенка, Кряківка, Муратове й Капітанове Новоайдарського району, а також між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

 

Із сіл Муратове, Капітанове, Воронове та Борівське евакуюють людей. Палає на території близько 54 гектарів у районі Кряківки та Трьохізбенки. Через вітер вогонь поширився на територію села Муратове.

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У районі сіл Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району горить на території близько 10 гектарів. Загорівся очерет і суха трава поблизу села Артема. У цьому районі теж евакуюють мешканців.

Пожежники локалізували полум'я на площі близько 8 гектарів між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Загрози поширення вогню, жертв і постраждалих немає, повідомили в ДСНС. Однак "у зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж", - ідеться на сайті відомства.

ДСНС оприлюднила відео гасіння на своїй Facebook-сторінці.

У Луганській області в середу зафіксовано 85 пожеж. 42 з них ліквідували, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай.

  • Тимчасове житло для погорільців Через пожежу у Личманах і Магдині без даху над головою лишилось близько двадцяти родин. І хоча держава пообіцяла підтримку, частині погорільців, вочевидь, доведеться розраховувати передусім на допомогу волонтерів і односельців, адже вони не мали права власності на згорілі хати. Ці будиночки погорільцям привезли представники протестантських церков. На пожертви вони придбали вісім таких вагончиків.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Тимчасове житло для погорільців

    Через пожежу у Личманах і Магдині без даху над головою лишилось близько двадцяти родин. І хоча держава пообіцяла підтримку, частині погорільців, вочевидь, доведеться розраховувати передусім на допомогу волонтерів і односельців, адже вони не мали права власності на згорілі хати. Ці будиночки погорільцям привезли представники протестантських церков. На пожертви вони придбали вісім таких вагончиків.

  • Конфесія не має значення За встановленням вагончику крадькома спостерігає його нова власниця - ніби боїться злякати удачу. Як і більшість мешканців Личманів і сусіднього Магдина, ця жінка - глибоко релігійна людина. Волонтерів-протестантів не хвилює те, що місцеві є православними вірянами: Їм немає де жити - приналежність до церкви не має жодного значення.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    "Конфесія не має значення"

    За встановленням вагончику крадькома спостерігає його нова власниця - ніби боїться злякати удачу. Як і більшість мешканців Личманів і сусіднього Магдина, ця жінка - глибоко релігійна людина. Волонтерів-протестантів не хвилює те, що місцеві є православними вірянами: "Їм немає де жити - приналежність до церкви не має жодного значення".

  • Втікачі від цивілізації Абсолютна більшість з понад 100 мешканців Личманів і Магдина - не тутешні. Через зовнішній вигляд і своєрідний побут їх інколи називають старовірами. Утім, самі вони кажуть, що є звичайними православними, а у віддалені поліські села переселились кілька років тому - подалі від великих міст. Живуть з натурального господарства: тримають худобу, обробляють городи, збирають ягоди і гриби.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Втікачі від цивілізації

    Абсолютна більшість з понад 100 мешканців Личманів і Магдина - не тутешні. Через зовнішній вигляд і своєрідний побут їх інколи називають старовірами. Утім, самі вони кажуть, що є звичайними православними, а у віддалені поліські села переселились кілька років тому - подалі від великих міст. Живуть з натурального господарства: тримають худобу, обробляють городи, збирають ягоди і гриби.

  • Ізольовані радіацією Личмани і Магдин знаходяться у так званій зоні добровільного відселення. Мешканців таких сіл після Чорнобильської аварії хоч і не евакуювали примусово, але й не радили там залишатись. Щоб потрапити до чистих Личманів, треба перетнути блок-пост і проїхати кілька кілометрів сильно забрудненою територією. Утім, місцеві кажуть, що їм так спокійніше - адже їх не турбують туристи і заїжджі грибники.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Ізольовані радіацією

    Личмани і Магдин знаходяться у так званій зоні добровільного відселення. Мешканців таких сіл після Чорнобильської аварії хоч і не евакуювали примусово, але й не радили там залишатись. Щоб потрапити до "чистих" Личманів, треба перетнути блок-пост і проїхати кілька кілометрів сильно забрудненою територією. Утім, місцеві кажуть, що їм так спокійніше - адже їх не турбують туристи і заїжджі грибники.

  • Погорільці не втрачають оптимізму Іван Іванович вісім років тому переїхав у Личмани з Києва, де працював будівельником. Власноруч відремонтував занедбану хату і оселився там з дружиною. Згорілий будинок відновлювати не буде, адже має ще літню кухню: хоче її розбудувати, щоб було місце для дітей і онуків, які приїжджають до нього в гості зі столиці. Оптимізму не втрачає - лише коли згадує кіз, що загинули під час пожежі, плаче.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Погорільці не втрачають оптимізму

    Іван Іванович вісім років тому переїхав у Личмани з Києва, де працював будівельником. Власноруч відремонтував занедбану хату і оселився там з дружиною. Згорілий будинок відновлювати не буде, адже має ще літню кухню: хоче її розбудувати, щоб було місце для дітей і онуків, які приїжджають до нього в гості зі столиці. Оптимізму не втрачає - лише коли згадує кіз, що загинули під час пожежі, плаче.

  • Волонтери привезли погорільцям гори гуманітарки На заклик підтримати погорільців миттєво відгукнулись небайдужі люди. Вся Україна нам допомагає, - розповідає Іван Іванович. - І мусульмани, і російські християни (УПЦ МП - Ред.), і українські. Великою залишається потреба у будматеріалах, інструментах і пальному. А от яєць і картоплі волонтери привезли вже стільки, що селяни віддають продукти пацієнтам сусідньої лікарні, аби їжа не зіпсувалась.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Волонтери привезли погорільцям гуманітарку

    На заклик підтримати погорільців миттєво відгукнулись небайдужі люди. "Вся Україна нам допомагає, - розповідає Іван Іванович. - І мусульмани, і російські християни (УПЦ МП - Ред.), і українські". Великою залишається потреба у будматеріалах, інструментах і пальному. А от яєць і картоплі волонтери привезли вже стільки, що селяни віддають продукти пацієнтам сусідньої лікарні, аби їжа не зіпсувалась.

  • Худобі не вистачає корму Натомість без їжі залишилась худоба. Під час пожежі селяни відчинили загони і хліви, тож більшості тварин вдалось врятуватись. Утім, вогонь знищив пасовища і запаси корму. Погорільці кажуть, що їм вкрай потрібні сіно, овес і кукурудза, щоб прогодувати худобу.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Худобі не вистачає корму

    Натомість без їжі залишилась худоба. Під час пожежі селяни відчинили загони і хліви, тож більшості тварин вдалось врятуватись. Утім, вогонь знищив пасовища і запаси корму. Погорільці кажуть, що їм вкрай потрібні сіно, овес і кукурудза, щоб прогодувати худобу.

  • Деякі будівлі дивом залишились неушкодженими Від деяких хат залишились лише цегляні груби, натомість інші будівлі поруч, як от дерев'яну церкву у Личманах, вогонь дивом оминув. Місцеві мешканці розповідають, що через сильний вітер пожежа ширилась дуже швидко і хаотично.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Деякі будівлі дивом залишились неушкодженими

    Від деяких хат залишились лише цегляні груби, натомість інші будівлі поруч, як от дерев'яну церкву у Личманах, вогонь дивом оминув. Місцеві мешканці розповідають, що через сильний вітер пожежа ширилась дуже швидко й хаотично.

  • Церкву в Магдині знищив вогонь Натомість у сусідньому Магдині церква, яку зовсім недавно добудувала місцева громада, згоріла вщент. Про те, що на цьому місці ще три тижні тому стояв храм, нині нагадує лише хрест.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Церкву в Магдині знищив вогонь

    Натомість у сусідньому Магдині церква, яку зовсім недавно добудувала місцева громада, згоріла вщент. Про те, що на цьому місці ще три тижні тому стояв храм, нині нагадує лише хрест.

  • У лісах досі горить Причини лісових пожеж на Житомирщині ще з'ясовує слідство. Не виключають правоохоронці й навмисних підпалів. Тим часом пожежники досі борються з вогнем, адже пожежі вдалось лише локалізувати, але не ліквідувати повністю. Такі осередки вогню, як на світлині, на Житомирщині можна побачити просто в кількох метрах від дороги.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    У лісах досі горить

    Причини лісових пожеж на Житомирщині ще з'ясовує слідство. Не виключають правоохоронці й навмисних підпалів. Тим часом пожежники досі борються з вогнем, адже пожежі вдалось лише локалізувати, але не ліквідувати повністю. Такі осередки вогню, як на світлині, на Житомирщині можна побачити просто в кількох метрах від дороги.

  • Єдина надія - дощі Лісову підстилку на околиці Личманів вдалось погасити майже через три тижні - завдяки дощу. Чи надовго - невідомо. По воду пожежники їздили 15-20 разів на день за п'ять кілометрів, адже через безсніжну зиму і відсутність дощів пересохли навіть поліські болота. І хоча поки що вогнеборцям вдається стримувати вогонь на підступах до села, вони не приховують: єдине, що здатне убезпечити села і ліси протягом наступних спекотних місяців - це дощі.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Єдина надія - дощі

    Лісову підстилку на околиці Личманів вдалось погасити майже через три тижні - завдяки дощу. По воду пожежники їздили 15-20 разів на день за п'ять кілометрів, адже через безсніжну зиму і відсутність дощів пересохли навіть поліські болота. Вогнеборці не приховують: єдине, що здатне убезпечити села й ліси впродовж наступних спекотних місяців, - це дощі.

    Автор: Микола Бердник


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