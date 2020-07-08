На Луганщині гасять лісові пожежі

У Луганській області у середу, 30 вересня, гасять масштабні лісові пожежі й евакуюють людей із сіл. Горить суха трава й лісова підстилка, полум'я поширилося через сильний вітер. Пожежники працюють поблизу сіл Трьохізбенка, Кряківка, Муратове й Капітанове Новоайдарського району, а також між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Із сіл Муратове, Капітанове, Воронове та Борівське евакуюють людей. Палає на території близько 54 гектарів у районі Кряківки та Трьохізбенки. Через вітер вогонь поширився на територію села Муратове.

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У районі сіл Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району горить на території близько 10 гектарів. Загорівся очерет і суха трава поблизу села Артема. У цьому районі теж евакуюють мешканців.

Пожежники локалізували полум'я на площі близько 8 гектарів між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Загрози поширення вогню, жертв і постраждалих немає, повідомили в ДСНС. Однак "у зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж", - ідеться на сайті відомства.

ДСНС оприлюднила відео гасіння на своїй Facebook-сторінці.

У Луганській області в середу зафіксовано 85 пожеж. 42 з них ліквідували, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай.