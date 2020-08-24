 Небачений розмах лісових пожеж у Каліфорнії (фоторепортаж) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.08.2020

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Політика й суспільство

Небачений розмах лісових пожеж у Каліфорнії (фоторепортаж)

Вогонь, який уже понад тиждень лютує в Каліфорнії, змусив залишити домівки понад 250 тисяч людей. Семеро осіб загинули внаслідок лиха. Рятувальники працюють на межі свої можливостей.

  • Чорне небо

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Чорне небо

    Перші пожежі виникли поблизу Лос-Анджелеса 12 серпня та поширилися чагарниками, ярами та лісом поблизу Сан-Франциско. Два осередки вогню розрослися до однієї з найбільших в історії Каліфорнії пожеж. Кожен із них зачепив територію у майже 800 квадратних кілометрів.

  • Пожежні літаки на службі

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Пожежні літаки на службі

    Загалом починаючи з 15 серпня по всій Каліфорнії зафіксували понад 650 пожеж різного масштабу на території 5000 квадратних кілометрів. До рятувальних операцій та гасіння вогню були залучені 95 літаків та 14 тисяч рятувальників. Повідомляється про сімох загиблих. Лише один найбільший осередок вогню зруйнував 845 будинків.

  • На межі можливостей

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    На межі можливостей

    Команди рятувальників та різноманітне технічне устаткування для гасіння пожеж до Каліфорнії привезли з інших штатів. "Ми просто не бачили нічого подібного вже багато-багато років, - каже губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. - Ці пожежі вичерпують наші ресурси, наш персонал". Він закликав про допомогу владу Канади та Австралії.

  • Масштабне лихо

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Масштабне лихо

    Президент США Дональд Трамп надав пожежі у Каліфорнії статус "масштабного лиха". Цей статус дозволяє залучати кошти з федерального бюджету для подолання наслідків трагедії - допомоги бізнесу та населенню, що постраждали від пожеж. Зокрема, ідеться про кризову психологічну допомогу та тимчасове житло.

  • Шалені темпи поширення вогню

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Шалені темпи поширення вогню

    Деякі осередки вогню збільшилися удвічі лише протягом одного дня. Багато загорянь були спричинені блискавками через тисячі коротких гроз, які пройшлися територією штату минулого тижня. Одна з найбільших пожеж спалахнула поблизу Вакавілля, що між Сан-Франциско і Сакраменто.

  • 250 тисяч людей - без даху над головою

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    250 тисяч людей - без даху над головою

    Через зруйновані будинки чи небезпеку поширення вогню майже 250 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки. Евакуйовано було й різноманітні установи, зокрема, Каліфорнійський університет у Санта-Крузі. Причина - пожежа поблизу Йосемітського національного парку.

  • Більше за Нью-Йорк

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Більше за Нью-Йорк

    Пожежа у виноробному регіоні на північ від Сан-Франциско, а також іще одна - на південний схід від міста - за тиждень охопили площу в майже 1300 квадратних кілометрів, перевищивши площу Нью-Йорка.

  • Пожежі, які видно з космосу

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Пожежі, які видно з космосу

    На інфрачервоному SWIR-зображенні, зробленому з супутника, видно пожежу у регіоні поблизу міста Хілдсбург минулого тижня. Національна метеорологічна служба США попереджає про збереження сприятливих для поширення вогню умов - високої температури повітря, низької вологості, блискавок та поривів вітру до 104 кілометрів на годину. Результатом може стати "небезпечна та непрогнозована поведінка вогню".

    Автор: Нік Мартін, Данило Білик


  • Чорне небо

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Чорне небо

    Перші пожежі виникли поблизу Лос-Анджелеса 12 серпня та поширилися чагарниками, ярами та лісом поблизу Сан-Франциско. Два осередки вогню розрослися до однієї з найбільших в історії Каліфорнії пожеж. Кожен із них зачепив територію у майже 800 квадратних кілометрів.

  • Пожежні літаки на службі

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Пожежні літаки на службі

    Загалом починаючи з 15 серпня по всій Каліфорнії зафіксували понад 650 пожеж різного масштабу на території 5000 квадратних кілометрів. До рятувальних операцій та гасіння вогню були залучені 95 літаків та 14 тисяч рятувальників. Повідомляється про сімох загиблих. Лише один найбільший осередок вогню зруйнував 845 будинків.

  • На межі можливостей

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    На межі можливостей

    Команди рятувальників та різноманітне технічне устаткування для гасіння пожеж до Каліфорнії привезли з інших штатів. "Ми просто не бачили нічого подібного вже багато-багато років, - каже губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. - Ці пожежі вичерпують наші ресурси, наш персонал". Він закликав про допомогу владу Канади та Австралії.

  • Масштабне лихо

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Масштабне лихо

    Президент США Дональд Трамп надав пожежі у Каліфорнії статус "масштабного лиха". Цей статус дозволяє залучати кошти з федерального бюджету для подолання наслідків трагедії - допомоги бізнесу та населенню, що постраждали від пожеж. Зокрема, ідеться про кризову психологічну допомогу та тимчасове житло.

  • Шалені темпи поширення вогню

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Шалені темпи поширення вогню

    Деякі осередки вогню збільшилися удвічі лише протягом одного дня. Багато загорянь були спричинені блискавками через тисячі коротких гроз, які пройшлися територією штату минулого тижня. Одна з найбільших пожеж спалахнула поблизу Вакавілля, що між Сан-Франциско і Сакраменто.

  • 250 тисяч людей - без даху над головою

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    250 тисяч людей - без даху над головою

    Через зруйновані будинки чи небезпеку поширення вогню майже 250 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки. Евакуйовано було й різноманітні установи, зокрема, Каліфорнійський університет у Санта-Крузі. Причина - пожежа поблизу Йосемітського національного парку.

  • Більше за Нью-Йорк

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Більше за Нью-Йорк

    Пожежа у виноробному регіоні на північ від Сан-Франциско, а також іще одна - на південний схід від міста - за тиждень охопили площу в майже 1300 квадратних кілометрів, перевищивши площу Нью-Йорка.

  • Пожежі, які видно з космосу

    Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

    Пожежі, які видно з космосу

    На інфрачервоному SWIR-зображенні, зробленому з супутника, видно пожежу у регіоні поблизу міста Хілдсбург минулого тижня. Національна метеорологічна служба США попереджає про збереження сприятливих для поширення вогню умов - високої температури повітря, низької вологості, блискавок та поривів вітру до 104 кілометрів на годину. Результатом може стати "небезпечна та непрогнозована поведінка вогню".

    Автор: Нік Мартін, Данило Білик


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Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? "Європа у фокусі"

  • Тимчасове житло для погорільців Через пожежу у Личманах і Магдині без даху над головою лишилось близько двадцяти родин. І хоча держава пообіцяла підтримку, частині погорільців, вочевидь, доведеться розраховувати передусім на допомогу волонтерів і односельців, адже вони не мали права власності на згорілі хати. Ці будиночки погорільцям привезли представники протестантських церков. На пожертви вони придбали вісім таких вагончиків.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Тимчасове житло для погорільців

    Через пожежу у Личманах і Магдині без даху над головою лишилось близько двадцяти родин. І хоча держава пообіцяла підтримку, частині погорільців, вочевидь, доведеться розраховувати передусім на допомогу волонтерів і односельців, адже вони не мали права власності на згорілі хати. Ці будиночки погорільцям привезли представники протестантських церков. На пожертви вони придбали вісім таких вагончиків.

  • Конфесія не має значення За встановленням вагончику крадькома спостерігає його нова власниця - ніби боїться злякати удачу. Як і більшість мешканців Личманів і сусіднього Магдина, ця жінка - глибоко релігійна людина. Волонтерів-протестантів не хвилює те, що місцеві є православними вірянами: Їм немає де жити - приналежність до церкви не має жодного значення.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    "Конфесія не має значення"

    За встановленням вагончику крадькома спостерігає його нова власниця - ніби боїться злякати удачу. Як і більшість мешканців Личманів і сусіднього Магдина, ця жінка - глибоко релігійна людина. Волонтерів-протестантів не хвилює те, що місцеві є православними вірянами: "Їм немає де жити - приналежність до церкви не має жодного значення".

  • Втікачі від цивілізації Абсолютна більшість з понад 100 мешканців Личманів і Магдина - не тутешні. Через зовнішній вигляд і своєрідний побут їх інколи називають старовірами. Утім, самі вони кажуть, що є звичайними православними, а у віддалені поліські села переселились кілька років тому - подалі від великих міст. Живуть з натурального господарства: тримають худобу, обробляють городи, збирають ягоди і гриби.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Втікачі від цивілізації

    Абсолютна більшість з понад 100 мешканців Личманів і Магдина - не тутешні. Через зовнішній вигляд і своєрідний побут їх інколи називають старовірами. Утім, самі вони кажуть, що є звичайними православними, а у віддалені поліські села переселились кілька років тому - подалі від великих міст. Живуть з натурального господарства: тримають худобу, обробляють городи, збирають ягоди і гриби.

  • Ізольовані радіацією Личмани і Магдин знаходяться у так званій зоні добровільного відселення. Мешканців таких сіл після Чорнобильської аварії хоч і не евакуювали примусово, але й не радили там залишатись. Щоб потрапити до чистих Личманів, треба перетнути блок-пост і проїхати кілька кілометрів сильно забрудненою територією. Утім, місцеві кажуть, що їм так спокійніше - адже їх не турбують туристи і заїжджі грибники.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Ізольовані радіацією

    Личмани і Магдин знаходяться у так званій зоні добровільного відселення. Мешканців таких сіл після Чорнобильської аварії хоч і не евакуювали примусово, але й не радили там залишатись. Щоб потрапити до "чистих" Личманів, треба перетнути блок-пост і проїхати кілька кілометрів сильно забрудненою територією. Утім, місцеві кажуть, що їм так спокійніше - адже їх не турбують туристи і заїжджі грибники.

  • Погорільці не втрачають оптимізму Іван Іванович вісім років тому переїхав у Личмани з Києва, де працював будівельником. Власноруч відремонтував занедбану хату і оселився там з дружиною. Згорілий будинок відновлювати не буде, адже має ще літню кухню: хоче її розбудувати, щоб було місце для дітей і онуків, які приїжджають до нього в гості зі столиці. Оптимізму не втрачає - лише коли згадує кіз, що загинули під час пожежі, плаче.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Погорільці не втрачають оптимізму

    Іван Іванович вісім років тому переїхав у Личмани з Києва, де працював будівельником. Власноруч відремонтував занедбану хату і оселився там з дружиною. Згорілий будинок відновлювати не буде, адже має ще літню кухню: хоче її розбудувати, щоб було місце для дітей і онуків, які приїжджають до нього в гості зі столиці. Оптимізму не втрачає - лише коли згадує кіз, що загинули під час пожежі, плаче.

  • Волонтери привезли погорільцям гори гуманітарки На заклик підтримати погорільців миттєво відгукнулись небайдужі люди. Вся Україна нам допомагає, - розповідає Іван Іванович. - І мусульмани, і російські християни (УПЦ МП - Ред.), і українські. Великою залишається потреба у будматеріалах, інструментах і пальному. А от яєць і картоплі волонтери привезли вже стільки, що селяни віддають продукти пацієнтам сусідньої лікарні, аби їжа не зіпсувалась.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Волонтери привезли погорільцям гуманітарку

    На заклик підтримати погорільців миттєво відгукнулись небайдужі люди. "Вся Україна нам допомагає, - розповідає Іван Іванович. - І мусульмани, і російські християни (УПЦ МП - Ред.), і українські". Великою залишається потреба у будматеріалах, інструментах і пальному. А от яєць і картоплі волонтери привезли вже стільки, що селяни віддають продукти пацієнтам сусідньої лікарні, аби їжа не зіпсувалась.

  • Худобі не вистачає корму Натомість без їжі залишилась худоба. Під час пожежі селяни відчинили загони і хліви, тож більшості тварин вдалось врятуватись. Утім, вогонь знищив пасовища і запаси корму. Погорільці кажуть, що їм вкрай потрібні сіно, овес і кукурудза, щоб прогодувати худобу.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Худобі не вистачає корму

    Натомість без їжі залишилась худоба. Під час пожежі селяни відчинили загони і хліви, тож більшості тварин вдалось врятуватись. Утім, вогонь знищив пасовища і запаси корму. Погорільці кажуть, що їм вкрай потрібні сіно, овес і кукурудза, щоб прогодувати худобу.

  • Деякі будівлі дивом залишились неушкодженими Від деяких хат залишились лише цегляні груби, натомість інші будівлі поруч, як от дерев'яну церкву у Личманах, вогонь дивом оминув. Місцеві мешканці розповідають, що через сильний вітер пожежа ширилась дуже швидко і хаотично.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Деякі будівлі дивом залишились неушкодженими

    Від деяких хат залишились лише цегляні груби, натомість інші будівлі поруч, як от дерев'яну церкву у Личманах, вогонь дивом оминув. Місцеві мешканці розповідають, що через сильний вітер пожежа ширилась дуже швидко й хаотично.

  • Церкву в Магдині знищив вогонь Натомість у сусідньому Магдині церква, яку зовсім недавно добудувала місцева громада, згоріла вщент. Про те, що на цьому місці ще три тижні тому стояв храм, нині нагадує лише хрест.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Церкву в Магдині знищив вогонь

    Натомість у сусідньому Магдині церква, яку зовсім недавно добудувала місцева громада, згоріла вщент. Про те, що на цьому місці ще три тижні тому стояв храм, нині нагадує лише хрест.

  • У лісах досі горить Причини лісових пожеж на Житомирщині ще з'ясовує слідство. Не виключають правоохоронці й навмисних підпалів. Тим часом пожежники досі борються з вогнем, адже пожежі вдалось лише локалізувати, але не ліквідувати повністю. Такі осередки вогню, як на світлині, на Житомирщині можна побачити просто в кількох метрах від дороги.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    У лісах досі горить

    Причини лісових пожеж на Житомирщині ще з'ясовує слідство. Не виключають правоохоронці й навмисних підпалів. Тим часом пожежники досі борються з вогнем, адже пожежі вдалось лише локалізувати, але не ліквідувати повністю. Такі осередки вогню, як на світлині, на Житомирщині можна побачити просто в кількох метрах від дороги.

  • Єдина надія - дощі Лісову підстилку на околиці Личманів вдалось погасити майже через три тижні - завдяки дощу. Чи надовго - невідомо. По воду пожежники їздили 15-20 разів на день за п'ять кілометрів, адже через безсніжну зиму і відсутність дощів пересохли навіть поліські болота. І хоча поки що вогнеборцям вдається стримувати вогонь на підступах до села, вони не приховують: єдине, що здатне убезпечити села і ліси протягом наступних спекотних місяців - це дощі.

    На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

    Єдина надія - дощі

    Лісову підстилку на околиці Личманів вдалось погасити майже через три тижні - завдяки дощу. По воду пожежники їздили 15-20 разів на день за п'ять кілометрів, адже через безсніжну зиму і відсутність дощів пересохли навіть поліські болота. Вогнеборці не приховують: єдине, що здатне убезпечити села й ліси впродовж наступних спекотних місяців, - це дощі.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю

Вогонь, який уже понад тиждень лютує в Каліфорнії, змусив залишити домівки понад 250 тисяч людей. Семеро осіб загинули внаслідок лиха. Рятувальники працюють на межі свої можливостей.  

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