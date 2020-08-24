Небачений розмах лісових пожеж у Каліфорнії (фоторепортаж)

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
Пожежі, які видно з космосу
На інфрачервоному SWIR-зображенні, зробленому з супутника, видно пожежу у регіоні поблизу міста Хілдсбург минулого тижня. Національна метеорологічна служба США попереджає про збереження сприятливих для поширення вогню умов - високої температури повітря, низької вологості, блискавок та поривів вітру до 104 кілометрів на годину. Результатом може стати "небезпечна та непрогнозована поведінка вогню".
Автор: Нік Мартін, Данило Білик