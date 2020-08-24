Небачений розмах лісових пожеж у Каліфорнії (фоторепортаж)

На згарищі - як живуть поліські села після лісових пожеж

Погорільці не втрачають оптимізму

Іван Іванович вісім років тому переїхав у Личмани з Києва, де працював будівельником. Власноруч відремонтував занедбану хату і оселився там з дружиною. Згорілий будинок відновлювати не буде, адже має ще літню кухню: хоче її розбудувати, щоб було місце для дітей і онуків, які приїжджають до нього в гості зі столиці. Оптимізму не втрачає - лише коли згадує кіз, що загинули під час пожежі, плаче.