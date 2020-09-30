Кількість жертв пожеж на Луганщині зросла до дев'яти

Кількість загиблих осіб унаслідок пожеж на Луганщині, за останніми даними, зросла до дев'яти. Про це у четвер, 1 жовтня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України, голова оперативної урядової групи Сергій Яровий.

"На жаль, на сьогодні ми маємо дев'ять загиблих: один унаслідок пожежі, інші - після проведення відповідних експертиз буде відповідне рішення щодо причин загибелі цих осіб", - сказав Яровий на брифінгу у Луганській області, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Раніше в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляли, що станом на 11:30 четверга внаслідок пожеж загинули вісім і госпіталізовано десять осіб, було евакуйовано 120 осіб. У службі також поінформували, що за наявними оперативними даними вогнем пошкоджено близько 250 будинків.

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За попередніми оцінками площа уражених вогнем ділянок "становить близько 9,3 тисяч гектарів", ідеться в інформації. Загалом до гасіння залучено 1 247 осіб та 209 одиниць техніки. Роботи тривають у цілодобовому режимі на всіх шести основних осередках пожеж.

КПВВ "Станиця Луганська" закритий

Тим часом зранку у четвер у МВС України повідомили, що у зв'язку з пожежами було призупинено роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" у Луганській області. На даний час пропуск громадян на тимчасово окуповану територію не проводиться, всі громадяни, які перебували в КПВВ і поряд з територією контрольного пункту, відведені на безпечну відстань, повідомили у міністерстві.

В Офісі президента (ОП) України припустили, що пожежі в Луганській області могли виникнути через обстріли з боку бойовиків ОРДЛО. "Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню", - йдеться в повідомленні на сайті президента України. На сайті зазначається, що обстріли з території ОРДЛО "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування".

Раніше пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив, що пожежі було спричинено провокаціями бойовиків із застосуванням трасуючих куль.