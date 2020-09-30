 Кількість жертв пожеж на Луганщині зросла до дев′яти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

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Новини

Кількість жертв пожеж на Луганщині зросла до дев'яти

Через поширення вогню закритий КПВВ "Станиця Луганська". У ДСНС повідомляють про евакуацію 120 осіб із зони природного лиха.

Пожежі в Луганській області

Під час гасіння пожеж на Луганщині, 30 вересня 2020 року

Кількість загиблих осіб унаслідок пожеж на Луганщині, за останніми даними, зросла до дев'яти. Про це у четвер, 1 жовтня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України, голова оперативної урядової групи Сергій Яровий.

"На жаль, на сьогодні ми маємо дев'ять загиблих: один унаслідок пожежі, інші - після проведення відповідних експертиз буде відповідне рішення щодо причин загибелі цих осіб", - сказав Яровий на брифінгу у Луганській області, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Раніше в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляли, що станом на 11:30 четверга внаслідок пожеж загинули вісім і госпіталізовано десять осіб, було евакуйовано 120 осіб. У службі також поінформували, що за наявними оперативними даними вогнем пошкоджено близько 250 будинків.

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За попередніми оцінками площа уражених вогнем ділянок "становить близько 9,3 тисяч гектарів", ідеться в інформації. Загалом до гасіння залучено 1 247 осіб та 209 одиниць техніки. Роботи тривають у цілодобовому режимі на всіх шести основних осередках пожеж.

КПВВ "Станиця Луганська" закритий

Тим часом зранку у четвер у МВС України повідомили, що у зв'язку з пожежами було призупинено роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" у Луганській області. На даний час пропуск громадян на тимчасово окуповану територію не проводиться, всі громадяни, які перебували в КПВВ і поряд з територією контрольного пункту, відведені на безпечну відстань, повідомили у міністерстві.

В Офісі президента (ОП) України припустили, що пожежі в Луганській області могли виникнути через обстріли з боку бойовиків ОРДЛО. "Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню", - йдеться в повідомленні на сайті президента України. На сайті зазначається, що обстріли з території ОРДЛО "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування".

Раніше пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив, що пожежі було спричинено провокаціями бойовиків із застосуванням трасуючих куль.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Ліс у вогні

    6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. 7 липня пожежу було локалізовано. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинового, Капітанового та Воронового.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Що відомо про причини катаклізму?

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що розглядається кілька можливих причин займання лісу. Серед них - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем, умисний підпал і влучення снарядів із непідконтрольної Києву території. "Є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Зруйновані будівлі й долі

    Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, жертвами вогню стало п'ятеро осіб. Крім того, вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будівель, ще 36 житлових будинків пошкоджено.

  • Пожежі в Луганській області

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Без даху над головою

    Унаслідок пожеж десятки сімей залишилися без даху над головою. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада виділить 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, а також окремо кожній постраждалій людині по 20 тисяч гривень допомоги.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Активна протидія стихії

    Представники української влади запевняють, що оперативно відреагували на розгул стихії. За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі осіб, серед них працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Навзаводи з вогнем

    Українські чиновники запевняють, що роботи з гасіння пожежі тривають цілодобово. Водночас вони нарікають, що протидію стихії ускладнює близькість лінії розмежування з ОРДЛО до місця природного лиха.

    Автор: Валерій Сааков


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