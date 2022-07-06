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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "посуха".
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Менше 1% води на Землі є питною. Ось чому багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення. На перший погляд усе просто: берете морську воду, видаляєте з неї сіль, і отримуєте необмежений запас прісної води. Чим не варіант для забезпечення водою Криму? Утім, і тут не без проблем…