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Посуха

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "посуха".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Водна криза: південь Європи потерпає від екстремальної посухи

Водна криза: південь Європи потерпає від екстремальної посухи 06.07.2022

Через екстремальну засуху влада деяких регіонів на півдні Європи обмежує використання води. Населення Італії, Іспанії та Португалії вже остаточно відчуває на собі зміни клімату.
Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки (фотогалерея)

Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки (фотогалерея) 06.07.2022

Влада Італії оголосила надзвичайний стан через посуху в кількох регіонах країни. Питна вода стає дефіцитом, частішають лісові пожежі. Останній трагічний приклад - лавина у Доломітових Альпах.
Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки

Посуха на півночі Італії - шокуючі наслідки 06.07.2022

Влада Італії оголосила надзвичайний стан через посуху в кількох регіонах країни. Питна вода стає дефіцитом, частішають лісові пожежі. Останній трагічний приклад - лавина у Доломітових Альпах.
Через посуху в Німеччині забороняють забір води з водойм

Через посуху в Німеччині забороняють забір води з водойм 19.06.2022

Декілька округів у різних землях ФРН забороняють своїм мешканцям брати воду з водойм для поливання. Штраф може сягати 100 тисяч євро.

Дрони-сіячі: як безпілотники рятують ліси (21.10.2021) 21.10.2021

Щоб південь Іспанії не перетворився на пустелю, активісти застосовують дрони. Вони засіюють місцевість насінням дерев у спеціальних капсулах. Ось як це відбувається.

Пожежники з України допомагають гасити пожежі у Греції (13.08.2021) 13.08.2021

Українські рятувальники допомагають ліквідовувати масштабні пожежі у Греції й Туреччині. У Греції групі вогнеборців з усієї України вже вдалося врятувати від полум'я кілька сіл.

Питна вода: чи вирішить проблему опріснення морської води? (07.08.2021) 06.08.2021

Менше 1% води на Землі є питною. Ось чому багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення. На перший погляд усе просто: берете морську воду, видаляєте з неї сіль, і отримуєте необмежений запас прісної води. Чим не варіант для забезпечення водою Криму? Утім, і тут не без проблем…
Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення 27.07.2021

Від Німеччини до Канади та Китаю - в останні тижні у новинних заголовках домінують наслідки екстремальної погоди. Науковці пояснюють такий розвиток зміною клімату.

Природні катастрофи: понад мільйон жертв у світі з 1970 року

Природні катастрофи: понад мільйон жертв у світі з 1970 року 23.07.2021

У Всесвітній метеорологічній організації оцінили кількість жертв та обсяги збитків від природніх катастроф у світі з 1970 до 2019 року.

Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі

Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі 19.07.2021

Вогонь охопив майже 120 тисяч гектарів лісових угідь у штаті Орегон в США. Потужні лісові пожежі також вирують у Якутії в Росії.
Аномальна спека в Канаді (фоторепортаж)

Аномальна спека в Канаді (фоторепортаж) 02.07.2021

Канадці намагаються врятуватися від нестерпної спеки. Рекордні температури вже спричинили сплеск смертності, а дзвінки у службу 911 перевантажують поліцію.
Канада потерпає від рекордної спеки

Канада потерпає від рекордної спеки 02.07.2021

Канадці намагаються врятуватися від нестерпної спеки. Рекордні температури вже спричинили сплеск смертності, а дзвінки у службу 911 перевантажують поліцію.

Як німці опріснюють воду (31.03.2021) 31.03.2021

Як забезпечити людство достатньою кількістю питної води? Німецький стартап пропонує своє рішення проблеми.

Посухи останніх років у Європі були найсильнішими за понад 2000 років - вчені

Посухи останніх років у Європі були найсильнішими за понад 2000 років - вчені 16.03.2021

Масштаби посух, які спостерігалися у Європі у 2003, 2015 і 2018 роках, виходили далеко за межі того, що було нормою за останні 2110 років, свідчить дослідження вчених Кембриджського університету.
Через зміни клімату у світі зростає кількість стихійних лих - Червоний Хрест

Через зміни клімату у світі зростає кількість стихійних лих - Червоний Хрест 17.11.2020

Чотири з п'яти природних катаклізмів у всьому світі були спричинені екстремальною погодою та наслідками кліматичної кризи протягом останніх десяти років, повідомляється у новому дослідженні.
Пожежі на Луганщині: найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування

Пожежі на Луганщині: найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування 03.10.2020

У зоні вогню опинилися 32 населені пункти в кількох районах Луганської області, загальна площа пожеж - 20 тисяч гектарів. Найскладніша ситуація спостерігається вздовж лінії розмежування, констатують у ДСНС.
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